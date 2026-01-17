Muere hombre tras horas de agonía

La noche del pasado miércoles 14 de enero, residentes de la colonia Urbi Villa del Real alertaron a las autoridades policiales sobre detonaciones de arma de fuego. Pese a que se realizó un operativo en la zona comprendida por las calles De La Coruña entre Castilla y Casa Blanca, no se localizó en el sitio alguna víctima.

Trascendió que posteriormente la víctima fue ingresada a un hospital por sus familiares. Asimismo, la jornada de ayer se dio a conocer que en el sitio un hombre identificado como Juan Daniel H. S., de 46 años, habría resultado lesionado por impactos de bala en el ataque armado, escapando del lugar, y después fue ingresado a un hospital de la localidad para recibir atención médica, perdiendo la vida horas después.

Sobre la víctima se informó que presuntamente era vecino de la zona. Con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de enero a 18. En el lugar donde ocurrió el atentado, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se encargará de esclarecer los hechos.