Acribillan a "El Pancho" en la colonia Ladrillera

Alrededor de las 12:30 horas de este domingo, vecinos de la colonia Ladrillera, ubicada al norte de Ciudad Obregón, fueron testigos de una agresión armada, un hecho violento que dejó como resultado a una persona sin vida por impactos de proyectil de arma de fuego.

Según la información de testigos del ataque armado, la victima identificada como Francisco alias "El Pancho" de alrededor de 40 años, fue interceptado en el cruce de las calles Mayo y Sahuaripa por sujetos armados que sin mediar palabra comenzaron la agresión, accionando armas de fuego en su contra, para inmediatamente huir del lugar.

Por lo anterior, el ahora occiso quedo tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que rápidamente se notificó sobre la agresión, derivando en una intensa movilización policial en el lugar.

Al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales, convirtiéndose en la víctima mortal en hechos violentos número 21 del mes de enero.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.