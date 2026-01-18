  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 18 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Acribillan a "El Pancho" en la colonia Ladrillera

Francisco 'El Pancho' es la víctima número 21 de hechos violentos en enero en Ciudad Obregón

Ene. 18, 2026
Acribillan a "El Pancho" en la colonia Ladrillera

Alrededor de las 12:30 horas de este domingo, vecinos de la colonia Ladrillera, ubicada al norte de Ciudad Obregón, fueron testigos de una agresión armada, un hecho violento que dejó como resultado a una persona sin vida por impactos de proyectil de arma de fuego.

Según la información de testigos del ataque armado, la victima identificada como Francisco alias "El Pancho" de alrededor de 40 años, fue interceptado en el cruce de las calles Mayo y Sahuaripa por sujetos armados que sin mediar palabra comenzaron la agresión, accionando armas de fuego en su contra, para inmediatamente huir del lugar.

Por lo anterior, el ahora occiso quedo tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que rápidamente se notificó sobre la agresión, derivando en una intensa movilización policial en el lugar.

Al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales, convirtiéndose en la víctima mortal en hechos violentos número 21 del mes de enero.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Localizan cadáver violentado en la colonia Las Torres
Policiaca

Localizan cadáver violentado en la colonia Las Torres

Enero 18, 2026

La víctima fue localizada en la vía publica con un impacto de bala

Lesionan a una persona en la colonia Constitución
Policiaca

Lesionan a una persona en la colonia Constitución

Enero 17, 2026

La agresión se presentó en el cruce de las calles Tabasco y Ponciano Arriaga

Muere hombre tras horas de agonía
Policiaca

Muere hombre tras horas de agonía

Enero 17, 2026

Resultó herido tras un ataque armado registrado en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, en Ciudad Obregón