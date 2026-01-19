  • 24° C
Policiaca

Identifican a víctima de ataque armado en colonia Villas de Cortés

El hecho violento se reportó la noche del domingo en la zona sur de Ciudad Obregón

Ene. 19, 2026
La violencia sigue presente en el municipio de Cajeme. Un ataque armado se registró alrededor de las 21:00 horas de la jornada del domingo por la calle 400 entre Zafiro y Aztecas en la colonia Villas del Cortés al sur de la ciudad de Obregón.

El hecho derivó en un movimiento policiaco, luego de que los vecinos del sector a través de la línea de emergencia 911 reportaran detonaciones de arma de fuego. Al arribo de las autoridades, localizaron a una persona lesionada por impactos de bala.

De acuerdo a residentes de la zona, la víctima fue atacada a balazos por sujetos no identificados y, tras resultar herido, fue auxiliado por los propios vecinos del sector, quienes lo trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular a un hospital de la localidad.

Sobre la víctima, posteriormente se dio a conocer que responde al nombre de Javier Antonio V. R., de 25 años de edad, quien presuntamente es vecino de la zona. Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

