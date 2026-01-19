Sheinbaum celebra la llegada de BTS a México y Profeco habla sobre la venta de boletos en Ticketmaster

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este lunes 19 de enero sobre un tema que ha generado gran expectativa entre miles de jóvenes en México: los conciertos de BTS programados para el mes de mayo en el Estadio GNP Seguros.

IMPACTO CULTURAL Y EXPECTATIVAS POR LA LLEGADA DE BTS A MÉXICO

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum reconoció públicamente el impacto de la agrupación surcoreana y celebró su próxima llegada al país:

"Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México... qué bueno que vienen porque era una petición histórica de mexicanos", expresó la mandataria al referirse al entusiasmo que ha despertado la noticia entre los seguidores del grupo.

El comentario reflejó la dimensión cultural del fenómeno BTS y la importancia que tiene para una generación que ha seguido de cerca su trayectoria. Asimismo, se habló sobre la preocupación generada entre los fanáticos por la venta de boletos.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que la dependencia ha recibido más de 4 mil solicitudes de seguidores de BTS que piden mayor claridad en el proceso de venta para las tres fechas anunciadas en mayo.

ACCIONES DE PROFECO PARA LA TRANSPARENCIA EN LA VENTA DE BOLETOS

Las peticiones están relacionadas principalmente con la publicación de precios, cargos adicionales, mapa de localidades y condiciones de preventa.

Iván Escalante detalló que estas solicitudes ya fueron canalizadas directamente al distribuidor de los boletos y que Profeco mantiene comunicación tanto con la productora como con la boletera encargada de la venta.

El objetivo, explicó, es garantizar transparencia, proteger a los consumidores y evitar irregularidades durante un proceso que se prevé altamente demandado.

Desde el domingo 18 de enero, comunidades de fanáticos comenzaron a compartir en redes sociales que en la página oficial de Ticketmaster apareció de forma anticipada el mapa del estadio con la distribución de zonas, aunque sin que se publicaran los precios oficiales.

Esta situación generó incertidumbre y múltiples cuestionamientos, ya que las fechas de preventa están próximas a partir del jueves 22 de enero y miles de personas desean planear su compra con anticipación.

Ante este escenario, Profeco reiteró que continuará dando seguimiento puntual a las solicitudes y que eventualmente se informarán más detalles conforme avance la coordinación con las empresas involucradas. La dependencia recordó que su función es vigilar que se cumplan los derechos de los consumidores y que la información sea clara, oportuna y verificable.

Mientras tanto, la expectativa entre el ARMY mexicano sigue creciendo. La visita de BTS no solo representa uno de los eventos musicales más importantes del año, sino también una prueba clave para la organización de uno de los conciertos más esperados en el país, donde la transparencia será tan importante como la emoción por verlos en el escenario.