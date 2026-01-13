Marcelo Ebrard celebra los conciertos de BTS en México y se suma a la euforia de ARMY

La confirmación de tres conciertos de BTS en México como parte de su gira mundial 2026 no solo sacudió al fandom ARMY, sino que también provocó reacciones inesperadas desde el ámbito político nacional.

Una de las más comentadas fue la del excanciller y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien publicó un tuit celebrando la llegada del grupo surcoreano al país, desatando una oleada de comentarios, memes y aplausos virtuales.

En su mensaje, Ebrard expresó entusiasmo por las tres fechas confirmadas para mayo en territorio mexicano, dejando claro que no se trataba de una reacción diplomática ni de cortesía institucional, sino de un gusto genuino por BTS.

Buenísima noticia: BTS en México... pic.twitter.com/CTcPGpQuRn — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 13, 2026

Para muchos usuarios de redes sociales, el tuit es una demostración del poder mediático que representa BTS, ya que genera reacciones de personajes de la política, cultura pop y millones de fanáticos a nivel global.

Esta no es la primera vez que Marcelo Ebrard demuestra públicamente su afinidad por la banda integrada por RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook.

En años anteriores ya había hecho referencia a BTS en entrevistas y publicaciones, reconociendo su impacto cultural global, su influencia entre los jóvenes y su capacidad para romper barreras entre países, idiomas y generaciones.

IMPORTANCIA CULTURAL Y ECONÓMICA DEL REGRESO DE BTS

Incluso ha llegado a mencionar que el fenómeno BTS representa una nueva forma de diplomacia cultural, algo que, como político, le resulta particularmente interesante.

La reacción del funcionario ocurre en un momento clave, ya que el regreso de BTS como grupo completo, tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, ha sido uno de los eventos más esperados de la música internacional.

México, al recibir tres fechas de la gira, se coloca como uno de los mercados más fuertes de la banda en América Latina, algo que no pasó desapercibido ni para la industria del entretenimiento ni para figuras públicas como Ebrard.

En redes sociales, miles de fans celebraron que una figura política de alto perfil se declare abiertamente ARMY, rompiendo el viejo estereotipo de que el K-pop es solo un fenómeno juvenil o de nicho.

Para muchos, el tuit de Ebrard simboliza cómo BTS ha trascendido la música para convertirse en un fenómeno cultural global que incluso llega a las esferas del poder.

Así, mientras los boletos se perfilan como los más codiciados del año, el mensaje de Marcelo Ebrard se suma al coro de voces que confirman una sola cosa: BTS no solo regresa a los escenarios, también vuelve a dominar la conversación pública en México.