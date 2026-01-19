Sheinbaum adelanta que no habrá aumento de impuestos para 2026

En medio de la incertidumbre económica que suele acompañar el arranque del año y la llamada Cuesta de Enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de tranquilidad a la población.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al señalar que en 2026 no habrá aumento de impuestos ni reformas en materia tributaria.

SHEINBAUM ADELANTA QUE NO HABRÁ AUMENTO DE IMPUESTOS EN 2026

La presidenta de México adelantó que el Gobierno Federal no contempla modificaciones a la Ley de Ingresos ni incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al Impuesto Sobre la Renta (ISR), una política que, aseguró, se mantendrá a lo largo de su administración.

Sheinbaum explicó que las percepciones de alzas en algunos productos no obedecen a nuevos gravámenes ni a cambios en la legislación fiscal, sino a la actualización natural de ciertos impuestos conforme a la inflación, un mecanismo habitual dentro de la política económica del país. En ese sentido, aclaró que el único ajuste aplicado corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"No va a haber cambios. No hubo aumento de impuestos; fue la actualización que corresponde a la inflación, fue el tema del IEPS, de refrescos, y eso tiene que ver con un tema de salud", afirmó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo Federal descartó también que se esté analizando ampliar la base de contribuyentes o impulsar una reforma fiscal en 2026 o en el resto del sexenio. Subrayó que su gobierno busca ofrecer certeza jurídica tanto a los ciudadanos como al sector empresarial, dejando claro que no habrá cargas fiscales adicionales.

"La gente debe saber que no hubo aumento de impuestos", reiteró.

IEPS: SOLO REFRESCOS Y CIGARROS

Sheinbaum Pardo detalló que el ajuste del IEPS aplicado este año se limita únicamente a dos productos considerados nocivos para la salud: refrescos y bebidas azucaradas, así como cigarros y tabacos labrados. Señaló que el objetivo principal de esta actualización es de salud pública y no recaudatorio, al incentivar una reducción en el consumo de estos productos sin afectar de manera significativa la economía de las familias.

"La actualización que corresponde a la inflación fue el tema del IEPS para refrescos, nada más; no hay absolutamente nada más", sostuvo.

CANCELAN IMPUESTO A LOS VIDEOJUEGOS

Finalmente, la presidenta anunció que el impuesto que se había planteado para los videojuegos fue cancelado. Explicó que, aunque el gravamen quedó incluido durante el proceso legislativo, solicitó su eliminación y ya fue revertido mediante un decreto presidencial.

"Eso ya no se va a cobrar", puntualizó.

Con estos anuncios, el Gobierno Federal busca enviar una señal de estabilidad económica: 2026 iniciará sin sorpresas fiscales, manteniendo la política de no aumentar impuestos y reforzando medidas enfocadas en la salud pública.