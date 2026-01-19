ARMY marcha para exigir transparencia en la venta de boletos de BTS y acude a las oficinas de Profeco

La expectativa por el regreso de BTS a México no solo ha generado emoción entre millones de fans, quienes desde el anuncio de los conciertos han levantado una ola de inconformidad que ya escaló hasta las autoridades.

¿DÓNDE ES LA MARCHA DE ARMY MÉXICO?

Este lunes 19 de enero, integrantes de ARMY México organizaron una marcha pacífica en la Ciudad de México para exigir claridad, transparencia y reglas justas en la próxima venta de boletos para los tres conciertos del grupo surcoreano programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La movilización arrancará a las 9:00 de la mañana desde la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro capitalino y avanzará hasta la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”, ubicada en la colonia Doctores.

El objetivo es entregar formalmente una serie de quejas relacionadas con el proceso de preventa y venta de boletos, principalmente contra Ticketmaster y la empresa organizadora del evento, Ocesa.

El anuncio de los conciertos provocó un estallido de emoción en redes sociales, pero rápidamente la conversación cambió de tono. Los fans comenzaron a cuestionar la falta de información clara sobre precios, secciones disponibles y el mapa oficial del recinto.

La publicación de Ticketmaster sobre el registro para la preventa BTS ARMY Membership encendió aún más las alarmas, al no incluir datos clave que permitieran a los seguidores planear su compra.

¿QUÉ EXIGE ARMY A PROFECO?

Las exigencias de los fanáticos son puntuales, pues piden:

Conocer con anticipación los rangos de precios

El número de boletos disponibles por etapa

El porcentaje destinado a cada preventa

Condiciones exactas de acceso.

En otras palabras, reglas claras antes de que comience la batalla virtual por los boletos.

PROFECO ATENDERÁ LAS SOLICITUDES DE LOS FANS DE BTS

La inconformidad llegó hasta la conferencia matutina de este lunes 19 de enero, donde el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, confirmó que Profeco dará seguimiento puntual al proceso de venta para evitar abusos.

Detalló que se prevén dos preventas, una exclusiva para el club de fans en México y otra para el banco patrocinador, antes de la venta general, y que ya se estableció contacto con Ticketmaster y Ocesa para definir con precisión qué porcentaje de boletos se asignará a cada etapa.

Además, Escalante confirmó que Profeco recibirá personalmente a los fans que acudan a la movilización, con el objetivo de escuchar sus quejas y vigilar que el proceso se realice conforme a la ley. La autoridad aseguró estar lista para intervenir en caso de detectar irregularidades.