Sheinbaum rompe el silencio sobre el avión Hércules de Estados Unidos que aterrizó en México

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en la conferencia matutina de este lunes 19 de enero, que el aterrizaje de un avión Hércules de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca fue un vuelo autorizado desde octubre pasado y no implica operaciones militares en México. Sheinbaum negó que exista actividad bélica estadounidense en territorio nacional, en medio de alertas y tensiones bilaterales por seguridad.

“No se tenía que haberse consultado, es una autorización que se dio desde octubre del año pasado”, dijo al responder a los medios sobre la aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca por tareas logísticas que realizan las fuerzas estadounidenses.

OTRO "VISITANTE INESPERADO": UN C-130J DE EE.UU. ATERRIZA EN TOLUCA Y BAJA MISILES??



Un avión militar estadounidense Lockheed C-130J Super Hercules aterrizó en el Aeropuerto de Toluca sin explicación oficial.



El régimen mexicano: silencio absoluto.

GOBIERNO MEXICANO CONFIRMA ATERRIZAJE Y CONTEXTO DE COOPERACIÓN

El Gabinete de Seguridad federal confirmó previamente que la aeronave militar estadounidense C-130J Hércules aterrizó en Toluca el 17 de enero en un vuelo autorizado por autoridades mexicanas y relacionado con actividades de capacitación dentro de acuerdos de colaboración bilateral, sin que esto implique maniobras ofensivas o presencia militar permanente en México.

La declaración de Sheinbaum ocurre en medio de una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que recomendó a aerolíneas extremar precauciones al volar en ciertas zonas del Pacífico y el Golfo de California debido a posibles actividades que podrían interferir con sistemas de navegación. Sin embargo, la presidenta enfatizó que no hay registro de vuelos o maniobras militares estadounidenses dentro del espacio aéreo mexicano, y atribuyó la alerta a una advertencia técnica dirigida principalmente a operadores civiles.

Sheinbaum aprovechó para reafirmar que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y aviación se realiza “con respeto a la soberanía” de México y conforme a los acuerdos internacionales existentes, rechazando que exista cualquier práctica que contravenga las normas de control territorial o que viole el espacio aéreo nacional.