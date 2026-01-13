BTS anuncia su gira mundial con tres fechas en México y Latinoamérica este 2026

Este martes 13 de enero de 2026 ya quedó grabado en la historia de los fanáticos de BTS, pues tras casi cuatro años de pausa como grupo completo debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con el BTS World Tour 2026.

Esta importante gira que marcará una nueva era para el fenómeno musical más influyente del planeta.

La noticia llegó justo días antes de su esperado comeback del 20 de marzo, cuando lanzarán BTS The 5th Album, su quinto disco de estudio con 14 canciones inéditas, lo que convirtió el anuncio en una verdadera explosión mediática.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no solo vuelven como grupo completo, sino que lo hacen con la gira más ambiciosa de su carrera.

Según HYBE Labels, el tour iniciará en Corea del Sur y Japón, para después recorrer Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, con más de 65 fechas confirmadas, lo que los posiciona como el artista surcoreano con mayor alcance geográfico y número de conciertos en la historia.

MÉXICO, UNA PARADA CLAVE PARA BTS EN 2026

El anuncio confirmó que México será uno de los escenarios del BTS World Tour 2026, con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo.

Aunque los recintos aún no han sido revelados, se espera que se trate de estadios o foros de gran capacidad, ya que el tour contará con un impresionante escenario 360 grados, diseñado para colocar al público en el centro de la experiencia y aumentar el aforo en cada sede.

Para el fandom mexicano, uno de los más grandes y activos del mundo, la noticia fue un auténtico terremoto digital.

En cuestión de minutos, BTS, México, ARMY y Bangtan se convirtieron en tendencia global en X, TikTok e Instagram, con millones de mensajes celebrando el regreso del grupo y preparando la batalla por los boletos.

GIRA MUNDIAL DE BTS: FECHAS Y CIUDADES

La gira arrancará en Asia y se extenderá hasta 2027, con paradas en más de 15 países. El calendario oficial confirmado incluye:

Goyang – 9, 11 y 12 de abril de 2026

– 9, 11 y 12 de abril de 2026 Tokio – 17 y 18 de abril

– 17 y 18 de abril Tampa – 25 y 26 de abril

– 25 y 26 de abril El Paso – 2 y 3 de mayo

– 2 y 3 de mayo Ciudad de México – 7, 9 y 10 de mayo

– 7, 9 y 10 de mayo Stanford – 16 y 17 de mayo

– 16 y 17 de mayo Las Vegas – 23, 24 y 27 de mayo

– 23, 24 y 27 de mayo Busan – 12 y 13 de junio

– 12 y 13 de junio Madrid – 26 y 27 de junio

– 26 y 27 de junio Bruselas – 1 y 2 de julio

– 1 y 2 de julio Londres – 6 y 7 de julio

– 6 y 7 de julio Múnich – 11 y 12 de julio

– 11 y 12 de julio París – 17 y 18 de julio

– 17 y 18 de julio East Rutherford – 1 y 2 de agosto

– 1 y 2 de agosto Foxborough – 5 y 6 de agosto

– 5 y 6 de agosto Baltimore – 10 y 11 de agosto

– 10 y 11 de agosto Arlington – 15 y 16 de agosto

– 15 y 16 de agosto Toronto – 22 y 23 de agosto

– 22 y 23 de agosto Chicago – 27 y 28 de agosto

– 27 y 28 de agosto Los Ángeles – 1, 2, 5 y 6 de septiembre

– 1, 2, 5 y 6 de septiembre Bogotá – 2 y 3 de octubre

– 2 y 3 de octubre Lima – 9 y 10 de octubre

– 9 y 10 de octubre Santiago – 16 y 17 de octubre

– 16 y 17 de octubre Buenos Aires – 23 y 24 de octubre

– 23 y 24 de octubre São Paulo – 30 y 31 de octubre

– 30 y 31 de octubre Kaohsiung – 19, 21 y 22 de noviembre

– 19, 21 y 22 de noviembre Bangkok – 3, 5 y 6 de diciembre

– 3, 5 y 6 de diciembre Kuala Lumpur – 12 y 13 de diciembre

– 12 y 13 de diciembre Singapur – 19, 20 y 22 de diciembre

– 19, 20 y 22 de diciembre Yakarta – 26 y 27 de enero de 2027

– 26 y 27 de enero de 2027 Melbourne – 12 y 13 de febrero

– 12 y 13 de febrero Sídney – 20 y 21 de febrero

– 20 y 21 de febrero Manila – 13 y 14 de marzo

– 13 y 14 de marzo Hong Kong – 6 y 7 de abril de 2027

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS PARA BTS EN MÉXICO?

Aunque aún no hay cifras oficiales, ya circulan rangos estimados que dan una idea de la magnitud del evento.

Los boletos VIP, con beneficios especiales, podrían alcanzar hasta los 30 mil pesos, mientras que las entradas más accesibles estarían cerca de los 3 mil pesos, lo que anticipa una preventa feroz y agotamientos en minutos.

Para evitar contratiempos, el fandom ya se prepara para una de las ventas más competitivas del año. Las recomendaciones clave son:

Comprar solo en plataformas oficiales como Ticketmaster o la boletera autorizada. Tener listas y verificadas las cuentas en Ticketmaster y Weverse. Contar con la membresía ARMY, que da acceso a preventas exclusivas. Registrarse en sistemas de preventa como Verified Fan. Ingresar con anticipación el día de la venta y tener listo el método de pago. Evitar reventas no oficiales para no caer en fraudes.

El BTS World Tour 2026 no es solo una gira: es la confirmación de que Bangtan sigue dominando el escenario global. Y México, una vez más, estará en primera fila para ser parte de la historia.

El lanzamiento de BTS The 5th Album y esta gira mundial representan mucho más que un comeback: simbolizan el inicio de una nueva etapa creativa para Bangtan y la confirmación de que, pese al tiempo y la pausa obligatoria, su impacto global no solo sigue intacto, sino que es más grande que nunca.