Elenco de Stranger Things se ríe del "episodio secreto" y las teorías conspirativas en Saturday Night Live

Durante la noche del sábado 17 de enero, el fenómeno de Stranger Things volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez desde el humor. Los actores Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo retomaron a sus icónicos personajes Mike, Lucas y Dustin para protagonizar una parodia en Saturday Night Live (SNL), inspirada en una de las teorías conspirativas más virales surgidas tras el final de la serie: el llamado "Conformity Gate".

La teoría, ampliamente difundida en redes sociales y foros de fans, aseguraba que Netflix estrenaría en secreto un noveno episodio de la quinta temporada el pasado miércoles 7 de enero.

ELENCO DE STRANGER THINGS SE RÍE DEL "EPISODIO SECRETO"

Según esta narrativa, el capítulo ocho no habría sido el verdadero cierre, sino una ilusión creada por Vecna, y todo lo ocurrido tras el momento en que Mike queda inconsciente habría sido producto de su imaginación. El supuesto episodio nunca llegó, pero la especulación alcanzó tal nivel que incluso fue retomada por SNL como material de sátira.

En el sketch, los actores aparecen reunidos frente al escenario de las cascadas que Mike describe al final del último episodio, hablando del misterioso "capítulo nueve" y afirmando, en tono burlón, que ahora sí existe.

La escena juega con la idea de que todo fue una manipulación de Vecna. Dustin, interpretado por Gaten Matarazzo, insiste en que eso es imposible, pero Mike intenta refutarlo preguntando cómo se explica entonces la presencia de Eleven.

El remate llega con la aparición de un actor adulto disfrazado de la heroína, con su característico waffle en la mano, desatando las risas del público.

El que más destacó fue uno donde hacen burla al supuesto "Episodio 9" que mucha gente creía que iba a salir días después del final de la serie y que este se trataría de "el verdadero final", cosa que no fue así.

CRECER FRENTE A LAS CÁMARAS

La participación de Finn Wolfhard tuvo un peso especial, ya que el actor fungió como anfitrión del programa. Desde su monólogo inicial, Wolfhard abordó con humor lo que ha significado crecer frente a las cámaras, convirtiendo su adolescencia en parte del imaginario colectivo de la serie. Con un tono autorreferencial, habló de los cambios físicos y emocionales que atravesó durante años de rodaje y de lo extraño que resulta madurar bajo la mirada constante del público.

El monólogo fue interrumpido por Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo, provocando una reacción inmediata del público. El trío bromeó sobre los comentarios que han leído durante años en redes sociales y foros, y concluyeron, en clave de sátira, que ya son adultos y están listos para dejar atrás la imagen infantil que aún persiste entre algunos fans.

El episodio incluyó además humor físico y referencias constantes al universo de Stranger Things, como la aparición de un Demogorgon y diversos gags visuales. Más adelante, SNL dedicó un sketch completo a parodiar posibles spin-offs de la serie, entre ellos "Mike in Manhattan", una versión al estilo Sex and the City, así como otras propuestas ficticias centradas en personajes como Nancy Wheeler y Steve Harrington.

El cierre llegó con un guiño directo a las teorías conspirativas, al mostrar una escena de un supuesto noveno episodio de la quinta temporada.