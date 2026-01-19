¿Cuándo se estrena "El Conjuro: La Primera Comunión", la nueva precuela de la saga?

El universo cinematográfico de "El Conjuro" se niega a cerrar sus puertas. A más de diez años de haber presentado al público una de las sagas de terror más influyentes del cine reciente, Warner Bros. apuesta nuevamente por expandir su historia con una nueva precuela que promete adentrarse en los orígenes más oscuros del mal. Se trata de El Conjuro:

La Primera Comunión, un spin-off que ya cuenta con una fecha tentativa de estreno y que buscará renovar el miedo entre los fanáticos del género.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ "EL CONJURO: LA PRIMERA COMUNIÓN"?

De acuerdo con información difundida por medios especializados, "El Conjuro: La Primera Comunión" tiene previsto su estreno para el 10 de septiembre de 2027. La elección del mes no es casual, ya que Warner Bros. ha apostado en ocasiones anteriores por estrenos en la segunda mitad del año, una estrategia que le ha dado buenos resultados en taquilla, especialmente con producciones de terror.

Septiembre se ha convertido en una ventana clave para el género, al funcionar como antesala de la temporada de Halloween, cuando el interés del público por las historias de miedo aumenta considerablemente. Sin embargo, la fecha aún podría modificarse, ya que todo dependerá de que la producción avance conforme a lo planeado.

Para cumplir con el calendario establecido, el rodaje de la película tendría que iniciar durante la segunda mitad de 2026. En caso de que existan retrasos, no se descarta un ajuste en el estreno, una situación común dentro de la industria cinematográfica, especialmente en proyectos de gran escala.

TRAMA DE "EL CONJURO: LA PRIMERA COMUNIÓN"

En lo que respecta a la trama, los detalles se mantienen bajo estricta reserva. No obstante, ya se confirmó que "La Primera Comunión" se desarrollará cronológicamente antes de "La Monja", cinta que hasta ahora ocupaba el lugar de la historia más antigua dentro del universo de "El Conjuro". Esto abre la puerta a una narrativa centrada en rituales religiosos, entidades demoníacas y los primeros indicios del mal que más adelante marcaría los casos más conocidos de la saga.

El filme también representa un cambio importante a nivel creativo. James Wan, creador del universo y figura clave en las primeras entregas, no estará involucrado directamente en esta producción. La dirección quedará a cargo de Rodrigue Huart, mientras que el guion será desarrollado por Richard Naing e Ian Goldberg, marcando así una nueva etapa para la franquicia.

Todo indica que Ed y Lorraine Warren no aparecerán en esta película, ya que los acontecimientos se sitúan antes de sus investigaciones documentadas. Aun así, "El Conjuro: La Primera Comunión" buscará mantener la esencia que ha caracterizado a la saga: terror atmosférico, simbolismo religioso y una historia que conecte con los orígenes más oscuros de su universo.