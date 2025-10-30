"El Conjuro: Últimos Ritos" rompe récord de taquilla y Warner Bros

Según Variety, Warner Bros. y New Line Cinema ya trabajan en una precuela que explorará los primeros años de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados durante más de una década por Patrick Wilson y Vera Farmiga. La noticia demuestra que los fanáticos del terror sobrenatural aún no han visto el último capítulo de los Warren.

La película fue promocionada como "el capítulo final", pero los estudios no pudieron ignorar su desempeño en taquilla: 487 millones de dólares a nivel mundial, la cifra más alta de toda la franquicia.

Este resultado impulsó a Warner y New Line a seguir adelante con una nueva entrega, planteada como una precuela que mostrará los inicios del matrimonio Warren y los orígenes de sus investigaciones paranormales.

El proyecto está en desarrollo y todavía no tiene elenco confirmado. Variety reporta que Rodrigue Huart está en conversaciones para dirigir la película, mientras que Richard Naing e Ian Goldberg regresarán como guionistas.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE WARREN

La precuela permitirá abrir un nuevo ciclo dentro de la franquicia y, según fuentes cercanas al estudio, introduciría a nuevos actores en los papeles de los Warren jóvenes. Por primera vez, los protagonistas serían interpretados por un elenco diferente, algo que podría darle un nuevo tono al universo creado por James Wan.

Variety aclara que "hasta el momento no se ha cerrado ningún acuerdo", por lo que el proyecto aún no está completamente definido, aunque su desarrollo ya está en marcha.