Halloween 2025: Bebidas terroríficamente deliciosas para degustar

Esta es la mejor oportunidad en el año para que chicos y grandes se disfracen y reciban dulces, pero se trata de una tradición arraigada en antiguos festivales celtas y que evolucionó a través de los siglos hasta convertirse en la vibrante y colorida celebración que es hoy a nivel global.
Al Halloween se le conoce en español como noche de brujas y aunque es muy típica de Estados Unidos, también otras partes del mundo la celebran, siempre se lleva a cabo el mismo día: 31 de octubre y este 2025 la fecha cae en un día viernes: una muy buena combinación, ya que es una de las fiestas más esperadas para todos, porque implica la posibilidad de estar en la calle casi sin límites y disfrazados.
ESTAS SON LAS MEJORES BEBIDAS PARA LA TEMPORADA DE FIESTAS
- Margarita Drácula
Clásica, pero con drama. Escarcha el vaso con chamoy o miel con colorante rojo (efecto sangre instantáneo). Una rodaja de limón deshidratada o una frambuesa flotando y listo.
- Black Velvet
Mitad champaña, mitad cerveza stout. Oscuro, burbujeante, inesperado. Como si Halloween se pusiera un traje de gala.
- Bloody Spritz
Mismo espíritu del Aperol Spritz, pero cambia el Aperol por jugo de granada. Fresco, rojo intenso y perfecto para brindar.
- Margarita especial
Un twist dark a la margarita clásica: agrega una pizca de carbón activado. El color negro es puro statement, el sabor sigue siendo un 10/10.
- Pumpkin Sour
Bourbon, calabaza, limón y espuma. Suena fancy, pero es básicamente otoño en copa. Un toque de canela encima y ya eres la persona más estacional del cuarto.
- Green Envy
Vodka, jugo de manzana verde y limón. Dulce, ácido y con ese color que grita Halloween sin perder su aire sofisticado.
EL 31 ES NOCHE DE LA SANGRÍA
Ingredientes:
- 30 ml de licor de granada
- 30 ml de licor de naranja
- 60 ml de sidra de manzana
Vino tinto al gusto
Zarzamoras, rodajas de naranja, romero y granada para decorar
Preparación:
- En una jarra grande, mezcla el licor de granada, el licor de naranja, la sidra de manzana y el vino tinto.
- Añade hielo y tus frutas favoritas: zarzamoras, naranjas, semillas de granada y unas ramitas de romero.
- Revuelve suavemente y deja reposar unos minutos para que se integren los sabores.
- Sirve en copas con un poco de fruta dentro.