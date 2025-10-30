Halloween 2025: Bebidas terroríficamente deliciosas para degustar

Esta es la mejor oportunidad en el año para que chicos y grandes se disfracen y reciban dulces, pero se trata de una tradición arraigada en antiguos festivales celtas y que evolucionó a través de los siglos hasta convertirse en la vibrante y colorida celebración que es hoy a nivel global.

Al Halloween se le conoce en español como noche de brujas y aunque es muy típica de Estados Unidos, también otras partes del mundo la celebran, siempre se lleva a cabo el mismo día: 31 de octubre y este 2025 la fecha cae en un día viernes: una muy buena combinación, ya que es una de las fiestas más esperadas para todos, porque implica la posibilidad de estar en la calle casi sin límites y disfrazados.

ESTAS SON LAS MEJORES BEBIDAS PARA LA TEMPORADA DE FIESTAS

Margarita Drácula

Clásica, pero con drama. Escarcha el vaso con chamoy o miel con colorante rojo (efecto sangre instantáneo). Una rodaja de limón deshidratada o una frambuesa flotando y listo.

Black Velvet

Mitad champaña, mitad cerveza stout. Oscuro, burbujeante, inesperado. Como si Halloween se pusiera un traje de gala.

Bloody Spritz

Mismo espíritu del Aperol Spritz, pero cambia el Aperol por jugo de granada. Fresco, rojo intenso y perfecto para brindar.

Margarita especial

Un twist dark a la margarita clásica: agrega una pizca de carbón activado. El color negro es puro statement, el sabor sigue siendo un 10/10.

Pumpkin Sour

Bourbon, calabaza, limón y espuma. Suena fancy, pero es básicamente otoño en copa. Un toque de canela encima y ya eres la persona más estacional del cuarto.

Green Envy

Vodka, jugo de manzana verde y limón. Dulce, ácido y con ese color que grita Halloween sin perder su aire sofisticado.

EL 31 ES NOCHE DE LA SANGRÍA

Ingredientes:

30 ml de licor de granada

30 ml de licor de naranja

60 ml de sidra de manzana

Vino tinto al gusto

Zarzamoras, rodajas de naranja, romero y granada para decorar

Preparación: