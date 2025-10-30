  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Halloween 2025: Bebidas terroríficamente deliciosas para degustar

Estas fechas no tienen que ser sinónimo de bebidas imposibles, aquí van ideas fáciles, ricas y con toque spooky que no pierde el estilo

Oct. 30, 2025
Fresco, rojo intenso y perfecto para brindar.
Fresco, rojo intenso y perfecto para brindar.

Esta es la mejor oportunidad en el año para que chicos y grandes se disfracen y reciban dulces, pero se trata de una tradición arraigada en antiguos festivales celtas y que evolucionó a través de los siglos hasta convertirse en la vibrante y colorida celebración que es hoy a nivel global.

Al Halloween se le conoce en español como noche de brujas y aunque es muy típica de Estados Unidos, también otras partes del mundo la celebran, siempre se lleva a cabo el mismo día: 31 de octubre y este 2025 la fecha cae en un día viernes: una muy buena combinación, ya que es una de las fiestas más esperadas para todos, porque implica la posibilidad de estar en la calle casi sin límites y disfrazados.

ESTAS SON LAS MEJORES BEBIDAS PARA LA TEMPORADA DE FIESTAS

  • Margarita Drácula

Clásica, pero con drama. Escarcha el vaso con chamoy o miel con colorante rojo (efecto sangre instantáneo). Una rodaja de limón deshidratada o una frambuesa flotando y listo.

  • Black Velvet

Mitad champaña, mitad cerveza stout. Oscuro, burbujeante, inesperado. Como si Halloween se pusiera un traje de gala.

  • Bloody Spritz

Mismo espíritu del Aperol Spritz, pero cambia el Aperol por jugo de granada. Fresco, rojo intenso y perfecto para brindar.

  • Margarita especial

Un twist dark a la margarita clásica: agrega una pizca de carbón activado. El color negro es puro statement, el sabor sigue siendo un 10/10.

  • Pumpkin Sour

Bourbon, calabaza, limón y espuma. Suena fancy, pero es básicamente otoño en copa. Un toque de canela encima y ya eres la persona más estacional del cuarto.

  • Green Envy

Vodka, jugo de manzana verde y limón. Dulce, ácido y con ese color que grita Halloween sin perder su aire sofisticado.

EL 31 ES NOCHE DE LA SANGRÍA

Ingredientes:

  • 30 ml de licor de granada
  • 30 ml de licor de naranja
  • 60 ml de sidra de manzana

Vino tinto al gusto

Zarzamoras, rodajas de naranja, romero y granada para decorar

Preparación:

  1. En una jarra grande, mezcla el licor de granada, el licor de naranja, la sidra de manzana y el vino tinto.
  2. Añade hielo y tus frutas favoritas: zarzamoras, naranjas, semillas de granada y unas ramitas de romero.
  3. Revuelve suavemente y deja reposar unos minutos para que se integren los sabores.
  4. Sirve en copas con un poco de fruta dentro.
Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Viral

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo

Octubre 30, 2025

Sus pétalos anaranjados tiñen calles, altares y cementerios en toda la república durante los días previos al regreso de los trascendidos

Funcionaria del video de Franco Escamilla sale a pedir disculpas tras ola de críticas
Viral

Funcionaria del video de Franco Escamilla sale a pedir disculpas tras ola de críticas

Octubre 30, 2025

Natalia Montaño Ruelas aclara que sus declaraciones fueron parte de una broma y no pretendían ofender

¿Piel más suave? Cómo el Agua de Romero puede mejorar la apariencia y salud de tu rostro
Viral

¿Piel más suave? Cómo el Agua de Romero puede mejorar la apariencia y salud de tu rostro

Octubre 30, 2025

Este arbusto aromático ha sido usado desde tiempos antiguos por sus propiedades estimulantes, limpiadoras y rejuvenecedoras