Funcionaria del video de Franco Escamilla sale a pedir disculpas tras ola de críticas

La funcionaria pública Natalia Montaño Ruelas se volvió viral en redes sociales tras aparecer en un video del comediante Franco Escamilla, donde aseguró entre risas que trabajaba en el ayuntamiento, pero que "no sabía muy bien qué hacía" en su puesto.

El comentario, hecho durante un show en Tepic, Nayarit, desató una ola de críticas e indignación en internet. Ante la polémica, Montaño Ruelas ofreció disculpas públicas y explicó que todo se trató de un momento de humor.

NATALIA MONTAÑO RUELAS RESPONDE TRAS LA CONTROVERSIA

En un video compartido en su perfil de Facebook, la funcionaria relató que asistió al espectáculo de Franco Escamilla junto a su madre y hermana, con la intención de pasar un momento divertido.

"Todos sabemos que el show de Franco Escamilla es 100 por ciento comedia, de diversión, para distraerse, relajarse, y yo a eso fui. Estaba muy emocionada por ir", expresó Montaño Ruelas, dejando claro que su intervención fue en tono humorístico y sin intención de ofender a nadie.

QUÉ PUESTO OCUPA EN EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA

Natalia Montaño aclaró que no es política, sino servidora pública en el municipio de Puerto Vallarta, donde trabaja desde marzo de 2025 como auxiliar en la Secretaría de Hacienda municipal.

Entre sus labores se encuentran el seguimiento de acuerdos del ayuntamiento, la coordinación de la agenda pública y la atención a vínculos con empresarios y sectores sociales.

"Mi trabajo habla por sí mismo", afirmó la funcionaria, añadiendo que incluso en ocasiones labora fines de semana. También reiteró su compromiso con la ciudadanía y se mostró dispuesta a responder cualquier solicitud de transparencia.

QUÉ FUE LO QUE DIJO EN EL SHOW DE FRANCO ESCAMILLA

El 27 de septiembre se difundió el video que originó la controversia. En él, Franco Escamilla le preguntó a qué se dedicaba, a lo que Montaño respondió entre risas: "Me la paso bien, tomo mucho, no sé qué hago".

Aunque la frase fue dicha como parte del tono humorístico del espectáculo, generó indignación entre usuarios que consideraron inapropiado que una servidora pública hiciera ese tipo de comentarios.

Con su reciente disculpa, Natalia Montaño Ruelas busca cerrar el episodio, subrayando que su intención nunca fue faltar al respeto ni a la administración municipal ni a los ciudadanos de Puerto Vallarta.