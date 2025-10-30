Halloween 2025: Así es el nuevo Doodle de Pac-Man con el que Google celebra sus 45 años

El buscador más famoso del mundo amaneció este jueves 30 de octubre con un doodle interactivo que hizo sonreír a millones de usuarios: un homenaje a Pac-Man, el legendario videojuego japonés que marcó a generaciones.

GOOGLE CELEBRA HALLOWEEN

En esta ocasión, Google decidió unir dos mundos aparentemente distintos, el de los videojuegos clásicos y el del terror festivo de Halloween, en una animación que celebra tanto la cultura pop como las tradiciones de esta fecha.

Cada 31 de octubre, Halloween transforma las calles de muchas ciudades en escenarios de fantasía, misterio y diversión.

Disfraces, calabazas iluminadas y dulces se combinan con un espíritu de juego que, en esencia, también representa lo que Pac-Man trajo al mundo digital desde su lanzamiento en 1980: entretenimiento, adrenalina y un toque de ingenio para escapar de los fantasmas.

LA HISTORIA DE PAC-MAN

Creado por Toru Iwatani para la compañía japonesa Namco, Pac-Man fue diseñado originalmente como un juego accesible para todo público.

Su figura redonda, inspirada en una pizza con una rebanada faltante o en el kanji japonés que representa la palabra "boca", rápidamente se convirtió en un ícono mundial.

El objetivo del juego era simple pero adictivo: recorrer un laberinto, comer puntos y huir de los coloridos fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Precisamente esos fantasmas son los que conectan a Pac-Man con el espíritu de Halloween.

La estética oscura, los laberintos, las persecuciones y la presencia de seres "del más allá" encajan perfectamente con el simbolismo de esta festividad que nació del antiguo festival celta Samhain, en el que se creía que los espíritus regresaban a la Tierra al final del otoño.

El doodle de este año no solo apela a la nostalgia de los jugadores, sino también a la magia de la temporada.

Google invita a los usuarios a revivir la emoción de esquivar fantasmas, esta vez con un toque de Halloween, en un juego que, más de cuatro décadas después, sigue demostrando que la diversión también puede ser eterna.

Con este gesto, el gigante tecnológico no solo celebra el miedo y la diversión del 31 de octubre, sino también el legado de un ícono de la cultura digital que, curiosamente, siempre ha convivido con los fantasmas... aunque estos sean de píxeles.