Santoral de hoy, 30 de octubre: San Marcelo Mártir, el centurión que abandonó el ejército por su fe

Cada 30 de octubre, la Iglesia Católica conmemora a San Marcelo Mártir, un valiente centurión que renunció a las armas del Imperio Romano para servir únicamente al ejército de Cristo. Su historia de fe y sacrificio sigue inspirando a los creyentes más de 1,700 años después.
San Marcelo fue un centurión perteneciente a la Legio VII Gemina, una de las legiones romanas destacadas en la región de León, España. Su vida dio un giro decisivo cuando, movido por su fe cristiana, renunció públicamente al ejército imperial, declarando que solo podía servir a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Este acto de valentía y convicción fue considerado una ofensa grave contra Roma. Según documentos históricos, el gobernador Manilio Fortunato lo acusó y remitió su caso al viceprefecto Aurelio Agricolano, quien lo juzgó en Tánger.
Durante el proceso, Marcelo no se retractó de su decisión, reafirmando su fe ante las autoridades romanas. Finalmente, fue condenado a morir decapitado el 29 de octubre del año 298, convirtiéndose así en uno de los primeros mártires cristianos del imperio.
EL TEMPLO DEDICADO A SAN MARCELO EN LEÓN, ESPAÑA
En la ciudad de León, España, se erige una iglesia dedicada a San Marcelo Mártir, ubicada junto al Ayuntamiento. El templo, que conserva elementos arquitectónicos del siglo XVII y un tímpano gótico, guarda en su interior un retablo mayor de gran valor artístico, además de otras piezas escultóricas del reconocido maestro Gregorio Fernández.
Cada año, fieles y visitantes acuden al lugar para rendir homenaje a este santo, símbolo de fe, lealtad y fortaleza espiritual.
OTROS SANTOS QUE LA IGLESIA RECUERDA EL 30 DE OCTUBRE
Además de San Marcelo Mártir, el calendario litúrgico conmemora hoy a:
- San Zenobio, obispo y mártir
- Santa Irene, confesor
- San Atanasio, confesor
- San Gerardo, obispo
- San Germán, obispo
- San Claudio, mártir
- San Victorio, mártir
- San Saturnino, mártir
- San Julián, mártir
- San Máximo, mártir
UN LEGADO DE FE QUE PERDURA
La historia de San Marcelo Mártir es un recordatorio de que la fe auténtica puede desafiar incluso a los poderes más grandes de su tiempo. Su ejemplo sigue vivo como testimonio de fidelidad, coraje y devoción, inspirando a los creyentes a permanecer firmes ante la adversidad.