Empresa en Canadá ofrece trabajo a técnicos en mantenimiento. Esto necesitas y así puedes aplicar

Si estás sin empleo y buscas, además de un cambio de vida, pero también de un sueldo que te permita días desahogados, pues tenemos buenas noticias, ya que el Servicio Nacional del Empleo (SNE) dio a conocer una vacante que seguramente te interesará.

Se trata de un trabajo que una empresa en Canadá está ofreciendo a mexicanos que deseen emplearse en el extranjero, la cual publicó la vacante de técnico en mantenimiento, con una paga de 34 mil pesos mensuales.

CUALIDADES PARA EL EMPLEO EN CANADÁ

De acuerdo con información del SNE, la compañía está buscando que el futuro empleado o postulante haga distintas tareas, como instalación, análisis y solución de problemas en maquinaria industrial, mantenimiento preventivo y correctivo, y diagnóstico de fallas mecánicas, hidráulicas y neumáticas.

También realizará la lectura e interpretación de planos técnicos, y soldadura y ensamblaje de equipos.

El horario de trabajo de técnico en mantenimiento es de lunes a viernes, de 6:00 a 16:00 horas, y le agrega otra serie de atractivos beneficios, tales como transporte, seguridad social pública, así como seguros: dental, de gastos médicos mayores y de vida.

En cuanto a formación académica, es importante que cuente con la carrera técnica en mantenimiento mecánico industrial, titulado; con experiencia de seis meses a un año en el puesto y que hable inglés nivel básico.

En cuanto a las habilidades que se buscan en el candidato es trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, análisis y solución de problemas, entre otras.

ASÍ PUEDES POSTULARE

Si esta oferta de trabajo te "llenó el ojo" y estás seguro y cuentas con documentos que acrediten tus habilidades y carrera, te puede postular a través del sitio web del Servicio Nacional del Empleo, o también puedes acudir a una de sus oficinas. La fecha límite para postulación es el 7 de noviembre de 2025.

Anímese, chance e inicie el año en un país con un elevado nivel de vida, y qué mejor que con un buen sueldo.