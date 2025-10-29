VIDEO | ¡Qué miedo! Captan a una mujer fantasma o alma en pena dentro de una tumba

Recientemente, en redes sociales se viralizó la narración de un trailero al que, cuando sufrió un desperfecto mecánico en el tramo de la carretera La Rumorosa, en Baja California, se le apareció una bruja con patas de cabra, ahora surge un nuevo clip de terror.

Se trata de las imágenes nocturnas tomadas en un cementerio ubicado en Michoacán, México, en el cual un guardia grabó y compartió en redes, quien asegura que captó el fantasma de una mujer en una tumba.

El video fue compartido por el canal "Proyecto Paranoia", de contenido paranormal, y se logra ver cómo se aprecia claramente una mujer dentro de una cripta.

Esta mira en dirección a donde están grabando y unos segundos después se desplaza hacia un costado, desapareciendo del foco de la cámara.

El clip ha encontrado detractores y quienes lo consideran auténtico, pues mientras los primeros dicen que se trata del reflejo de quien está grabando, otros señalan que el camarógrafo no se mueve y la mujer desaparece al hacerse a un lado.

El vigilante del panteón, quien tomó el video, asegura que en esa noche ya no quedaban personas en el interior, por lo que para él se trató de un verdadero fantasma o alma en pena en ese cementerio. Se lo dejamos a su criterio.