VIDEO | Momento exacto en que atacan con dron explosivo casa de mamá de El "Chapo" Guzmán

Además, a raíz de la violencia, familias de la sierra de Badiraguato han salido huyendo de los enfrentamientos

El lunes 27 de octubre se registró un atentado con drones en la que fuera casa de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, enclavada en la comunidad La Tuna, perteneciente al municipio de Badiraguato, en Sinaloa.

De acuerdo con la información, el atentado en la conocida "Casa Rosa" se deriva de los enfrentamientos internos del Cártel de Sinaloa (CDS), entre La Mayiza y Los Chapitos, indicativo de que el conflicto escaló de nivel.

EL VIDEO DEL DESPLIEGUE DEL DRON

Se supo del atentado a través de un video de 24 segundos compartido en redes sociales, en el que se aprecia cómo el dron es operado por unos sujetos que sostienen un mando remoto en el que se ve la casa de la mamá de "El Chapo".

Al final del clip, el explosivo no dio en el blanco, sino a un lado, y en el audio se escucha el diálogo de los delincuentes que destacó que el explosivo debía detonar en el piso; sin embargo, cayó por fuera.

Se desconoce cuándo se difundió el video y la fecha en que se registró el atentado contra la casa de Consuelo Loera, la cual actualmente sería habitada por Aureliano Guzmán Loera, "El Guano", hermano de "El Chapo".

En redes sociales se presume que el ataque habría sido orquestado por una célula aliada a Ismael Zambada Sicairos, "El Mayito Flaco".

Hasta el momento no se ha brindado información en torno a este atentado en la sierra de Sinaloa.

Como se recordará, Consuelo Loera Pérez falleció en diciembre de 2023 a los 94 años en un hospital privado de Culiacán, por complicaciones derivadas de secuelas de Covid-19.

Además, La Tuna ha sufrido un éxodo de familias, las cuales han abandonado sus propiedades por la violencia entre los bandos internos del CDS.