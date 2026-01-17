  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 17 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Directora del documental de Stranger Things aclara rumores sobre el uso de ChatGPT en el final de la serie

Martina Radwan aseguró que el proceso creativo se desarrolló de forma tradicional y calificó las especulaciones como suposiciones sin pruebas

Ene. 17, 2026
Directora del documental de Stranger Things aclara rumores sobre el uso de ChatGPT en el final de la serie

El estreno del documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 no solo reavivó la nostalgia entre los seguidores de una de las series más exitosas de Netflix, sino que también abrió un debate inesperado en redes sociales.

A partir de una breve escena mostrada en el detrás de cámaras, algunos fanáticos comenzaron a especular sobre un supuesto uso de ChatGPT por parte de los hermanos Duffer durante la construcción del episodio final, lo que encendió la conversación sobre el papel de la IA en los procesos creativos de Hollywood.

DIRECTORA DEL DOCUMENTAL DE STRANGER THINGS ACLARA RUMORES SOBRE EL USO DE CHATGPT

El documental, estrenado el lunes 12 de enero, muestra a Ross y Matt Duffer, organizando ideas para la quinta y última temporada de Stranger Things mediante un documento de Google. Sin embargo, la aparición de una ventana que algunos interpretaron como ChatGPT fue suficiente para detonar rumores sobre una posible intervención de inteligencia artificial en la escritura del cierre de la serie.

Ante las especulaciones, Martina Radwan, directora del documental, decidió romper el silencio en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde cuestionó la falta de pruebas detrás de estas acusaciones. "¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto? Hay mucho debate donde dicen: ´No sabemos realmente, pero asumimos´. Para mí, es como, ¿no tiene todo el mundo esto abierto para hacer una rápida investigación?", señaló.

Radwan aclaró que no tiene conocimiento directo de que la herramienta haya sido utilizada como parte del proceso creativo. "Nadie ha probado realmente que estuviera abierto. Es como tener tu iPhone al lado mientras escribes una historia. Usamos estas herramientas mientras hacemos otras cosas. Siempre hay muchas cosas pasando", explicó, restando peso a las interpretaciones hechas por los espectadores.

La directora también fue enfática al negar que haya presenciado un uso inapropiado de inteligencia artificial generativa dentro de la sala de guionistas. "No, por supuesto que no. Observé intercambios creativos, conversaciones. La gente piensa que ´sala de guionistas´ significa que todos están escribiendo. Estar en la sala de guionistas es un privilegio y un regalo. Lo que se ve es creatividad en acción, conversación, desarrollo de la historia. Todo lo demás son suposiciones", afirmó.

One Last Adventure acompaña a los hermanos Duffer desde la sala de guionistas hasta el set de grabación, incluyendo los últimos días antes de concluir la producción. En ese recorrido, el documental también muestra los retrasos que enfrentaron para finalizar el guion del episodio final, un aspecto que generó críticas entre algunos fans inconformes con el cierre de ciertas tramas.

Sobre esta reacción, Radwan lamentó el nivel de escrutinio al que fue sometida la serie. "Lo que encuentro desgarrador es que todo el mundo ama el programa y de repente sentimos que hay que analizarlo minuciosamente", comentó, al tiempo que confirmó que los creadores revisaron el producto final antes de su emisión. "Ellos estaban muy involucrados y estaban felices con él. Claro, siempre hay notas, pero nada que nos hiciera cambiar de rumbo", añadió.

Con una duración de dos horas, el documental se presenta como un tributo tanto para los fans como para quienes sienten curiosidad por los procesos creativos en Hollywood.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
La Fatshionista explota contra sus seguidores tras su salida de Seis de Copas: "Si he estado tan rota es gracias a ustedes"
Farándula

La Fatshionista explota contra sus seguidores tras su salida de Seis de Copas: "Si he estado tan rota es gracias a ustedes"

Enero 17, 2026

La creadora de contenido fue enfática al señalar que ser figura pública no significa estar obligada a tolerar agresiones y dinámicas de hostigamiento

¿Yeison Jiménez murió antes del accidente aéreo? Nueva versión genera inquietud entre sus seguidores
Farándula

¿Yeison Jiménez murió antes del accidente aéreo? Nueva versión genera inquietud entre sus seguidores

Enero 17, 2026

La muerte del cantante colombiano genera dudas tras un testimonio que sugiere que habría fallecido por un infarto antes del accidente aéreo

Selena Gomez se vuelve viral al usar audio de Paolita Suárez para promocionar Rare Beauty
Farándula

Selena Gomez se vuelve viral al usar audio de Paolita Suárez para promocionar Rare Beauty

Enero 17, 2026

"Las Perdidas" volvieron a cruzar fronteras luego de que Selena Gómez utilizara un audio viral de Paolita Suárez para promocionar su nuevo maquillaje