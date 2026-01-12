Los hermanos Duffer admiten un final incierto: Stranger Things cerró sin guion completo y desató la polémica

El adiós de una de las series más influyentes de la televisión reciente no fue tan calculado como muchos imaginaban. Años después de convertir a Hawkins en un punto clave del imaginario pop global, los hermanos Duffer reconocieron que el camino hacia la temporada final de Stranger Things estuvo marcado por la incertidumbre, las dudas creativas y decisiones tomadas al límite.

Un nuevo documental detrás de cámaras de Netflix reveló detalles que ayudan a entender por qué el desenlace provocó tantas conversaciones y decepciones entre los fans.

En el material especial, Matt y Ross Duffer abren la puerta a un proceso creativo más frágil de lo que se pensaba. Lejos de una despedida perfectamente planeada, la quinta y última temporada avanzó entre presiones internas, debates narrativos y un cierre que no terminó de convencer a buena parte de la audiencia.

STRANGER THINGS CERRÓ SIN GUION COMPLETO

Uno de los datos que más sorprendió a los seguidores fue la confesión de Matt Duffer: la producción de la temporada final arrancó sin que el guion del último episodio estuviera completamente escrito. Una decisión que el propio creador calificó como "aterradora", debido al peso simbólico y narrativo de ese capítulo.

"Entramos en producción sin tener terminado el guion del final. Eso fue aterrador porque queríamos hacerlo bien. Era el guion más importante de la temporada".

La falta de una versión definitiva obligó al equipo a grabar escenas sin conocer con certeza cómo cerraría la historia, dejando abierta la posibilidad de ajustes de último momento e incluso de replantear elementos clave sobre la marcha.

ELEVEN Y UN DESTINO QUE CASI CAMBIA TODO

Ross Duffer reveló que durante el proceso se discutieron ideas extremas, particularmente en torno al destino de Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown. Una de las propuestas más polémicas fue construir todo el episodio final hacia la posibilidad de que el personaje se suicidara, manteniendo su paradero como un tema deliberadamente ambiguo.

"Todo el episodio tiene que ir construyéndose hacia la idea de que Eleven va a suicidarse".

Aunque esa línea narrativa no llegó a concretarse, la revelación confirma que el desenlace estuvo en debate hasta etapas muy avanzadas de la producción.

UN CIERRE QUE NO CUMPLIÓ EXPECTATIVAS

Más que un error puntual, el final de Stranger Things parece el resultado de un desgaste acumulado tras cuatro temporadas de éxito sostenido. La serie llegó a su desenlace cargando con expectativas alimentadas durante años por teorías, fanfics y ediciones virales en plataformas como TikTok, Tumblr o Ao3.

Entre las críticas más recurrentes destacan la saturación de personajes en la última temporada, inconsistencias con las reglas de su propio universo, un desarrollo poco satisfactorio del villano Vecna (Henry Creel) y varias subtramas que quedaron sin cierre. A esto se sumó un final abierto y sin muertes significativas, decisión que buscó no enfurecer a los fans, pero que terminó provocando el efecto contrario.