Stranger Things: Netflix anuncia documental y revela el detrás de cámaras del adiós a Hawkins

A menos de una semana del estreno del episodio final de Stranger Things, la serie que definió a toda una generación y marcó un antes y un después en el streaming, Netflix sorprendió a los fans con un anuncio especial.

A través de su sitio oficial Tudum, la plataforma confirmó el lanzamiento de un documental que mostrará, desde dentro, cómo se construyó la quinta y última temporada del fenómeno creado por los hermanos Duffer.

“ONE LAST ADVENTURE: THE MAKING OF STRANGER THINGS 5”

El estreno de “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” (Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5), un documental de larga duración que promete llevar al espectador al corazón de la producción más ambiciosa de Netflix y cerrar, de forma íntima y emotiva, una era que se extendió por casi una década.

Lejos de ser una simple recopilación de imágenes inéditas, el documental es una crónica profunda dirigida por Martina Radwan y producida por la empresa MakeMake. Durante un año completo, la cineasta acompañó al elenco, a los hermanos Duffer y al equipo técnico en el extenuante proceso de filmación de la temporada final, capturando tanto los retos creativos como los momentos más personales detrás de cámaras.

Según Netflix, el proyecto ofrece “un vistazo desde dentro a los años de esfuerzo y arte que llevaron a la quinta temporada de la serie que definió a una generación”, una experiencia pensada especialmente para los seguidores que crecieron junto a Eleven, Mike, Dustin y el resto del grupo.

En declaraciones recogidas por Tudum, los hermanos Duffer revelaron que el enfoque del documental estuvo inspirado en los clásicos “detrás de cámaras” de El Señor de los Anillos.

“Queríamos traer de vuelta esa sensación de escala y detalle”, explicaron, aludiendo a la intención de mostrar no solo el resultado final, sino todo el proceso creativo y humano que hizo posible el cierre de la historia.

¿QUÉ VEREMOS EN ONE LAST ADVENTURE?

El documental abordará varios de los aspectos que más curiosidad han despertado entre los fans:

La evolución del elenco, desde sus primeras apariciones como niños hasta convertirse en adultos frente a las cámaras, con figuras como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo.

Los efectos visuales y prácticos, incluyendo los secretos detrás de Vecna y los nuevos horrores del llamado “Abismo”.

El adiós emocional, con imágenes del elenco leyendo por primera vez el guion del último episodio, “The Rightside Up”, y sus últimos momentos en el set.

En el tráiler oficial, ya disponible en redes sociales y en Tudum, se observa al reparto visiblemente conmovido durante la lectura del episodio final, mientras los Duffer reflexionan sobre lo que significó escribir las últimas líneas de la serie.

“Escribir ‘Fin de la serie’ tuvo un gran impacto”, confiesa Matt Duffer, mientras su hermano Ross reconoce lo difícil que fue despedirse de estos personajes.

FECHA DE ESTRENO

“One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” se estrenará de manera global en Netflix el lunes 12 de enero de 2026, apenas días después de que el final de la serie rompiera récords de audiencia en todo el mundo.

Así, los fans regresarán una última vez a Hawkins, no para enfrentar a los monstruos del Upside Down, sino para descubrir cómo se construyó, desde dentro, el fenómeno cultural que marcó al streaming, a la música ochentera y a toda una generación.