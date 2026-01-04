Muere bebé de ex participante de La Isla: tenía dos meses, ¿qué ocurrió?

Fernanda Moreno, conocida como Fershy, compartió con sus seguidores de redes sociales una noticia que ha conmovido a sus fans, su hijo recién nacido murió el pasado 25 de diciembre. La influencer expresó su dolor y agradecimiento en un emotivo mensaje en Instagram.

"Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él", escribió Moreno.

MENSAJE DE DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO

La influencer pidió a sus seguidores respetar el dolor que ella y su pareja atraviesan. "Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos", añadió.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño que recibió cuando nació su hijo y pidió comprensión ante la difícil situación: "Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas. Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones".

Fernanda acompañó su mensaje con fotografías de Atlas y limitó los comentarios en la publicación. El bebé había nacido el 9 de octubre de 2025 y falleció en la mañana de Navidad del mismo año.

DESPEDIDA JUNTO A SU PAREJA

En medio del dolor, Moreno compartió un íntimo momento vivido con su pareja a la orilla del mar, el lugar que eligieron para despedirse de su bebé. "Te amo, Atlas", escribió.

Fernanda Moreno ganó popularidad tras su participación en realities como Acapulco Shore y La Isla, donde convivió con otras personalidades del medio. Nació el 5 de octubre de 1997 en la Ciudad de México y actualmente tiene 28 años.