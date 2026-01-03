Fin de la lista negra: Cantantes que podrán regresar a Venezuela

El escenario político de Venezuela dio un giro inesperado luego de que Estados Unidos confirmara la detención del presidente Nicolás Maduro, en una operación anunciada públicamente por el presidente Donald Trump. El hecho ha tenido repercusión internacional y podría marcar el fin de una etapa de censura cultural impuesta por el chavismo.

Entre las consecuencias más visibles está la posible eliminación de la llamada "lista negra", que durante años impidió el ingreso al país de decenas de artistas por presuntas posturas críticas al régimen.

El veto a músicos fue anunciado en su momento por Diosdado Cabello, entonces ministro del Interior, Justicia y Paz, quien reveló en televisión estatal un documento con los nombres de los artistas prohibidos. El régimen argumentó que estos músicos apoyaban iniciativas que "incitaban la desestabilización" de Venezuela.

ARTISTAS VETADOS

Entre los nombres más destacados figuran figuras clave de la música latina:

Colombianos: Juanes, Carlos Vives, Maluma, Silvestre Dangond, Fonseca, Santiago Cruz, Camilo Echeverry, Jorge Villamizar, Gusi, Jorge Glem y El Cholo Valderrama.

Internacionales: Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maná, Reik, Paulina Rubio y Jeancarlos Canela.

Venezolanos excluidos de su propio país

La lista también incluyó a reconocidos artistas venezolanos con carrera internacional como Carlos Baute, Chyno Miranda, Danny Ocean, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lele Pons y José Luis Rodríguez "El Puma".

REGRESO A LOS ESCENARIOS

Con el nuevo panorama político, crece la expectativa sobre el levantamiento de estos vetos, lo que permitiría el regreso de artistas ausentes durante años y podría significar un punto de inflexión para la vida cultural y musical de Venezuela.