Will Smith inicia 2026 envuelto en demanda por presunto acoso sexual y despido injustificado

El arranque de 2026 se ha visto marcado por una nueva controversia en la carrera de Will Smith, una de las figuras más reconocidas de Hollywood y la industria musical. El actor y cantante estadounidense vuelve a colocarse en el centro de la atención pública, no por un nuevo proyecto artístico.

Will Smith enfrenta una demanda presentada por uno de los músicos que formó parte de su más reciente gira, quien lo acusa de presunto acoso sexual, despido injustificado y represalias, en un caso que ya genera fuerte repercusión mediática en la industria del entretenimiento.

WILL SMITH INICIA 2026 ENVUELTO EN DEMANDA

De acuerdo con información difundida por revistas especializadas como People y Variety, la demanda fue interpuesta por el violinista profesional Brian King Joseph, quien participó en la gira "Basada en una historia real: 2025".

El músico señala directamente a Smith y a la gerencia de Treyball Studios como responsables de una serie de conductas que, asegura, le provocaron daño emocional, económico y profesional.

Según el documento legal, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2025 durante una parada de la gira en Las Vegas. Joseph relata que, tras regresar a su habitación de hotel, descubrió que alguien había ingresado sin su autorización y dejó diversos objetos que interpretó como una "amenaza sexual". Entre ellos se encontraban toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota con un corazón dibujado y la firma "Stone F".

El violinista afirma que su bolso, en el que se encontraba la llave de su habitación, estuvo extraviado durante varias horas y que únicamente miembros del equipo de la gira tenían acceso a su habitación. Tras el hallazgo, aseguró haber notificado al personal del hotel, a la policía local de no emergencias y a los representantes de Smith.

No obstante, según su versión, la respuesta del equipo del artista fue de humillaciones y, días después, la notificación de su despido, bajo el argumento de que el incidente había sido inventado. En la demanda, Joseph acusa a Smith de "comportamiento depredador" y de haberlo "preparado deliberadamente para una mayor explotación sexual", además de señalar que el despido le ocasionó pérdidas económicas, daño a su reputación y trastorno de estrés postraumático.

POSTURA PÚBLICA

El actor, ganador del Oscar, ha rechazado categóricamente las acusaciones. Su abogado, Allen B. Grodsky, declaró a la revista People que las imputaciones son "falsas, infundadas e imprudentes", y aseguró que utilizarán todos los recursos legales disponibles para esclarecer los hechos.

Además en un comunicado enviado al medio, añadió: "Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad".

La demanda se suma a otra controversia legal reciente relacionada con el actor, luego de que en diciembre pasado un exsocio presentara una querella por presuntas amenazas verbales contra Jada Pinkett Smith, esposa del intérprete, acusaciones que la pareja también ha calificado como infundadas.