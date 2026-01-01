Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta la madrugada del Día de Año Nuevo en un hotel de San Francisco, informó en exclusiva el portal TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, la mujer de 34 años fue hallada sin vida en el lujoso hotel Fairmont San Francisco.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco (SFFD) detalló que las unidades de emergencia respondieron a una llamada por un problema médico a las 2:52 de la mañana. Al arribar al lugar, los paramédicos evaluaron a la persona y la declararon muerta en el sitio.

NO SE HA REVELADO CAUSA DE LA MUERTE

Tras el fallecimiento, el caso fue turnado al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para continuar con las investigaciones correspondientes. Un vocero de la policía confirmó a TMZ que alrededor de las 3:14 a.m. los oficiales acudieron al hotel tras recibir el reporte de una persona sin vida, corroborando el deceso junto con los servicios de emergencia.

El médico forense se presentó en la escena para iniciar las diligencias de ley. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte ni han ofrecido mayores detalles sobre el caso.

TMZ señaló que intentó contactar a un representante de Tommy Lee Jones para obtener una postura oficial, pero no obtuvo respuesta.

SU TRAYECTORIA

Victoria Jones era hija del actor y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Durante su juventud tuvo una breve incursión en la actuación. Debutó en 2002 en la película Men in Black II, y posteriormente participó en la serie One Tree Hill en 2003.

En 2005 apareció en Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida por su padre, en la que también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa de set.