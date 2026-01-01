VIDEO | Chayanne visita a una paciente de cáncer que no pudo asistir a su concierto

Un gesto que va más allá de la música volvió a colocar a Chayanne en el corazón de miles de personas. El cantante puertorriqueño protagonizó un emotivo momento al visitar en el hospital a una fan que, debido a su tratamiento contra el cáncer, no pudo asistir a uno de sus conciertos.

UN ENCUENTRO INESPERADO DURANTE SU GIRA

La historia ocurrió en el marco de la gira Bailemos Otra Vez. La joven paciente ya contaba con boletos para ver al artista en vivo, pero su estado de salud le impidió acudir al espectáculo. Al enterarse de la situación, el equipo de Chayanne se lo comunicó y el cantante no dudó en hacer algo especial: ir personalmente a visitarla.

EL VIDEO QUE CONMOVIÓ A MILES

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa al intérprete entrar a la habitación del hospital con discreción y una actitud cercana. Chayanne saluda a la joven, toma su mano y conversa con ella de forma afectuosa. "Te vine a saludar yo personalmente", se le escucha decir, desatando la emoción de la paciente y de sus familiares.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

La grabación fue compartida por la madre de la fan, y en cuestión de horas recibió miles de comentarios. Usuarios destacaron la empatía, humildad y sensibilidad del cantante, señalando que ese gesto tuvo un impacto emocional mucho más profundo que cualquier presentación en un escenario.

La visita ocurrió lejos del público, las luces y los aplausos, mostrando una faceta íntima del artista. Para muchos seguidores, este acto confirma que Chayanne no solo conecta con su audiencia a través de sus canciones, sino también mediante acciones que reflejan un genuino compromiso humano.

UN ARTISTA QUERIDO DENTRO Y FUERA DEL ESCENARIO

Este momento se suma a otros gestos solidarios que han marcado la trayectoria del cantante y que lo han consolidado como una de las figuras más queridas del espectáculo latino. Para sus seguidores, queda claro que el verdadero aplauso también se gana con actos de corazón.