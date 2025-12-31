  • 24° C
Farándula

Estos fueron los mejores shows de MTV tras su cierre

No cabe duda que el legado del canal sigue vivo gracias a los shows que se convirtieron en auténticos fenómenos globales

Dic. 31, 2025
Estos fueron los mejores shows de MTV tras su cierre

MTV marcó a varias generaciones con programas que definieron la cultura pop, la música y la televisión juvenil. Aunque el canal fue cerrando progresivamente su señal tradicional en varios países y redujo su presencia en la televisión abierta, su legado sigue vivo gracias a los shows que se convirtieron en auténticos fenómenos globales.

LOS MEJORES SHOWS DE MTV TRAS SU CIERRE

MTV Unplugged

Uno de los formatos más icónicos del canal. MTV Unplugged presentó versiones acústicas de artistas legendarios como Nirvana, Eric Clapton, Shakira, Soda Stereo y Café Tacuba. Estos conciertos no solo revitalizaron carreras musicales, sino que se convirtieron en discos y presentaciones históricas que siguen siendo referencia hasta hoy.

imagen-cuerpo

Jersey Shore

Este reality show se transformó en un fenómeno cultural a nivel mundial. La vida nocturna, los conflictos personales y el estilo exagerado de sus protagonistas marcaron una época y redefinieron el formato de realities juveniles. Su impacto fue tan grande que generó múltiples spin-offs y regresos años después.

imagen-cuerpo

The Real World

Considerado uno de los primeros reality shows modernos, The Real World mostró la convivencia de jóvenes desconocidos en una misma casa, abordando temas sociales como la diversidad, la discriminación y las relaciones personales. Este programa sentó las bases de muchos realities actuales.

imagen-cuerpo

Jackass

Jackass rompió todas las reglas de la televisión con acrobacias peligrosas, bromas extremas y humor irreverente. Johnny Knoxville y su equipo lograron tanto éxito que el programa dio el salto al cine, convirtiéndose en una franquicia multimillonaria.

imagen-cuerpo

Acapulco Shore

La versión latinoamericana de Jersey Shore fue uno de los últimos grandes éxitos de MTV antes del cierre de su señal en varios países. Acapulco Shore logró altos niveles de audiencia, múltiples temporadas y una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales.

imagen-cuerpo

EL LEGADO DE MTV

Aunque MTV ya no tiene la relevancia televisiva de décadas pasadas, sus programas siguen vivos en la memoria colectiva, plataformas de streaming y repeticiones digitales. El canal dejó una huella imborrable en la música, la moda y la cultura juvenil, convirtiéndose en un referente histórico de la televisión moderna.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


