¿Quién es Dacre Montgomery y por qué se alejó del estrellato tras Stranger Things?

Cuando Stranger Things se convirtió en un fenómeno global de Netflix, no solo catapultó a la fama a un grupo de jóvenes actores, sino que también prometía abrirles las puertas de Hollywood de par en par. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a seguir ese camino.

Uno de los casos más llamativos es el de Dacre Montgomery, quien tuvo una de las entradas más impactantes de toda la serie, pero que, contra todo pronóstico, optó por alejarse del estrellato que parecía inevitable.

¿QUIÉN ES DACRE MONTGOMERY?

El actor australiano debutó en la segunda temporada de la serie con una presentación difícil de olvidar. Al ritmo de Rock You Like a Hurricane, Montgomery apareció en el instituto de Hawkins interpretando a Billy Hargrove, el conflictivo hermano de Max (Sadie Sink). Desde su primera aparición, el personaje concentró todas las miradas y dejó claro que el antagonista adolescente por excelencia no era Steve Harrington, sino alguien mucho más violento, carismático y perturbador.

Su papel parecía destinado a marcar un antes y un después en la serie y en su carrera. Montgomery renovó contrato para una temporada más y, tras la muerte de su personaje, volvió a aparecer en algunos flashbacks vinculados a la atormentada historia de Max. Para muchos espectadores, su presencia auguraba una carrera meteórica dentro y fuera de la televisión. Sin embargo, ese futuro nunca llegó a consolidarse del todo.

¿QUÉ HA SIDO DE DACRE MONTGOMERY?

A sus 31 años, Dacre Montgomery forma parte de la misma generación de actores que Charlie Heaton, Natalia Dyer o Joe Keery, cuyas trayectorias han tenido mayor visibilidad tras el éxito de Stranger Things. En contraste, la carrera de Montgomery ha sido más discreta, aunque no por falta de proyectos relevantes.

Tras su paso por la serie, participó en Elvis y posteriormente rodó una película en su Australia natal. Además, tiene pendiente el estreno de un largometraje dirigido por Gus Van Sant (El indomable Will Hunting), donde comparte créditos nada menos que con Al Pacino. Su filmografía es breve, pero cuidadosamente seleccionada, lo que revela una clara intención artística detrás de cada elección.

El propio actor ha explicado el motivo de su aparente desaparición del foco mediático. En diversas entrevistas, Montgomery reconoció que Stranger Things orientó su carrera hacia un terreno que no le interesaba: el de la estrella de franquicia. Un camino que, dentro del elenco, ha sido encabezado por Millie Bobby Brown, quien mantiene una estrecha relación profesional con Netflix.

"Tuve la sensación de que Stranger Things me empujaba hacia lo comercial, así que decidí dar un paso atrás", explicó Montgomery. Para él, el éxito masivo implicaba un tipo de carrera que no encajaba con sus inquietudes personales y creativas, por lo que optó por alejarse de los reflectores y apostar por proyectos más selectivos.

Así, mientras muchos actores persiguen la fama sin reservas, Dacre Montgomery tomó una decisión poco común en la industria: renunciar al estatus de estrella que parecía asegurado para seguir un camino propio, más silencioso, pero también más fiel a sus convicciones.