El Chapulín Colorado llega a Streaming a través de HBO Max en enero 2026

Con su traje rojo, la antenita de vinil y un corazón más grande que cualquier superpoder, el Chapulín Colorado está listo para volver a la pantalla. El entrañable héroe creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, regresará al streaming en 2026, permitiendo que nuevas generaciones conozcan y que las anteriores revivan ñas aventuras de uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana.

Tras la alianza entre HBO Max y Grupo Chespirito, la plataforma de streaming confirmó que durante el primer mes de 2026 los suscriptores podrán volver a disfrutar de las aventuras originales del Chapulín Colorado. Este acuerdo ya ha rendido frutos con la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, el anuncio de una ficción centrada en Don Ramón y el próximo estreno de la serie animada Los Colorado.

EL CHAPULÍN COLORADO LLEGA EN ENERO 2026

De acuerdo con un comunicado del servicio, el 28 de enero de 2026 estarían disponibles las denominadas “temporadas 1 y 2” del programa. Sin embargo, todavía no se ha detallado cuántos episodios incluirá esta división ni si el contenido estará completo, considerando que en otras plataformas como Prime Video y ViX la serie se encuentra agrupada en una sola temporada. La fecha, además, podría estar sujeta a cambios de última hora.

El Chapulín Colorado nació como una parodia de los clásicos superhéroes de la televisión estadounidense y surgió inicialmente dentro del segmento Los supergenios de la mesa cuadrada. Posteriormente, se consolidó como serie independiente entre 1972 y 1979, antes de integrarse al programa general Chespirito. Con su inseparable chipote chillón, las pastillas de chiquitolina y su famosa antenita de vinil, el héroe colorado se convirtió en un símbolo de la comedia latinoamericana.

A lo largo de sus episodios, el Chapulín acude al llamado de quien lo necesita. Aunque torpe, miedoso y lleno de errores, siempre enfrenta los problemas con honestidad, ingenio y un profundo sentido del heroísmo, valores que lo han mantenido vigente durante décadas.

Este relanzamiento se da en paralelo al estreno de Los Colorado, la nueva serie animada centrada en el Chapulín y su familia. La primera temporada contará con 10 episodios y llegará el 1 de enero de 2026 tanto a HBO Max como a Cartoon Network, marcando una nueva etapa para uno de los personajes más queridos de la cultura popular mexicana.