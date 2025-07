¿Sabías que Chespirito ofreció El Chapulín Colorado a otros comediantes antes de interpretarlo?

Antes de convertirse en uno de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana, El Chapulín Colorado fue rechazado por varios comediantes como Chabelo y los Polivoces.

Así lo reveló Roberto Gómez Bolaños en una entrevista rescatada por un canal de fans, donde contó cómo esta negativa le abrió, sin querer queriendo, las puertas del estrellato.

¿POR QUÉ LOS COMEDIANTES RECHAZARON INTERPRETAR AL CHAPULÍN COLORADO?

En una entrevista rescatada por el canal de YouTube Costa Brava de Veracruz Fans, el propio Gómez Bolaños reveló que, antes de asumir él mismo el papel, ofreció el personaje a varios comediantes de la época.

"Lo interesante de esto es que yo, a ese personaje, se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes y nadie lo quiso. Me decían: ´no, a mí eso no me gusta, no parece interesante´, nadie quiso hacerlo", relató el comediante.

Fue entonces que decidió interpretarlo él mismo, aún cuando se encontraba cómodo en su faceta de escritor.

"Y después dije, bendito sea Dios, porque cuando tuve yo la oportunidad de hacerlo, me abrió las puertas de todo. Al segundo programa la gente en la calle me veía y me decía ´¡No contaban con mi astucia!´", agregó.

El nacimiento de El Chapulín Colorado también es abordado en la serie Chespirito: sin querer queriendo, disponible en HBO Max, escrita por Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del comediante. En esta producción se cuenta que el personaje originalmente iba a vestirse de verde, pero debido al uso de croma azul en las grabaciones, ese color fue descartado.

Fue entonces cuando una de sus hijas, al ver el uniforme en color rojo, exclamó "¡Colorado!", lo que inspiró el nombre final del personaje. En la misma entrevista, Gómez Bolaños explicó: "Antes de pensar en ser actor, yo había diseñado por completo a El Chapulín Colorado. Le había puesto ´El Chapulín Justiciero´ y le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica eran mallas y payasito rojos".

Gómez Bolaños detalló que el blanco no funcionaba bien en televisión, el negro era considerado fúnebre y el azul causaba interferencias con los efectos especiales del programa. Así, el rojo se convirtió en la opción ideal.

El Chapulín Colorado apareció por primera vez en 1970 como parte de los sketches del programa Los supergenios de la mesa cuadrada. En 1973, obtuvo su propio espacio televisivo, que se mantuvo al aire hasta 1979. Chespirito decidió despedirse del personaje cuando, a los 50 años, sintió que ya no podía realizar el esfuerzo físico que requería el papel.