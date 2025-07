¿El Chavo del 8 es un plagio de Los tres chiflados? Resurge la polémica contra Chespirito por supuesto robo de escenas

El Chavo del 8 ha sido por décadas una de las series más queridas en América Latina. Sin embargo, el legado de Roberto Gómez Bolaños ha comenzado a ser cuestionado a raíz del estreno de la serie "Chespirito: Sin querer queriendo" la cual ha motivado a algunos usuarios de redes sociales a revisar episodios antiguos del programa y a exponer presuntas similitudes con comedias estadounidenses.

A través de un video de TikTok de la cuenta @palomitasflowoficial, se plantea si Chespirito plagió programas gringos. En el clip se muestran escenas de El Chavo del 8 que supuestamente imitan, secuencias de Los tres chiflados (The Three Stooges) y El Gordo y el Flaco (Laurel and Hardy), dos referentes clave de la comedia física (slapstick) del cine estadounidense en blanco y negro.

¿EL CHAVO DEL 8 ES UN PLAGIO DE LOS TRES CHIFLADOS?

El material viral señala no solo una similitud visual entre ciertas escenas, sino también una supuesta copia de diálogos, efectos sonoros y hasta del característico “chillido” que hacía el personaje de El Chavo. Incluso se menciona el uso de música de fondo que podría haber sido utilizada sin los permisos correspondientes, aunque este punto no ha sido verificado oficialmente ni respaldado por acciones legales.

Según el video, hay secuencias dentro de la serie mexicana que replican exactamente las coreografías físicas, caídas, confusiones y enredos propios del slapstick, un estilo que caracterizó a la comedia estadounidense entre los años 30 y 60.

¿PLAGIO O INTERTEXTUALIDAD?

Esta no es la primera vez que se hace esta observación sobre el trabajo de Gómez Bolaños. Desde hace años, algunos críticos han señalado los paralelismos entre El Chavo del 8 y comedias clásicas del cine mudo y sonoro estadounidense. No obstante, nunca se ha emitido una resolución legal en contra del productor y escritor mexicano por estas similitudes.

Diversos expertos han opinado al respecto, argumentando que lo que se observa en la obra de Chespirito no puede considerarse estrictamente como plagio, sino como un uso creativo de referencias culturales, un recurso conocido como intertextualidad.

En este sentido, muchos consideran que Chespirito adaptó el humor físico internacional a una realidad mexicana, con personajes, acentos y problemas propios de su entorno. Lejos de copiar sin creatividad, habría resignificado un estilo de comedia para hacerlo accesible al público latinoamericano de los años 70.

Más allá de la controversia, lo cierto es que El Chavo del 8 sigue siendo una serie profundamente arraigada en la cultura popular latinoamericana. Ha sido traducida a múltiples idiomas, emitida en más de una decena de países y forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.