Nietos de Chespirito siguen su legado en el entretenimiento: ¿quiénes son?

El estreno de la serie de "Chespirito: Sin querer queriendo" no solo ha revivido el interés por la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, sino que también ha puesto bajo la lupa a su familia, particularmente a sus hijos y nietos, quienes en su mayoría se han mantenido fuera del ojo público.

Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos con su primera esposa, Graciela Fernández, y de esa línea familiar provienen un total de 12 nietos. Aunque la mayoría ha optado por una vida alejada de las cámaras, dos de sus descendientes han seguido sus pasos en el medio artístico.

¿QUIÉNES SON LOS NIETOS DE CHESPIRITO QUE HAN SEGUIDO SU LEGADO?

María y Andrés, hijos de Marcela Gómez Fernández, se han destacado en el mundo del espectáculo por méritos propios.

MARÍA PENELLA

Nacida el 4 de octubre de 1996, María Penella ha forjado una carrera como actriz y comediante en diversos proyectos de cine, teatro y televisión. Entre sus participaciones más reconocidas se encuentran "Mujer de nadie", "Te acuerdas de mí", "Cómo sobrevivir soltero", "El hotel de los secretos" y "El baile de los 41". Actualmente, se encuentra al aire con la telenovela "Regalo de Amor" con su personaje Tomasa.

A pesar de su vínculo con uno de los íconos más importantes de la televisión mexicana, María ha optado por mantener una distancia profesional con el legado de su abuelo. De hecho, reveló que fue invitada a participar en la bioserie "Sin querer queriendo", pero rechazó la oferta para mantener una "línea divisoria" entre su trabajo actoral y su historia familiar.

ANDRÉS PENELLA

Por su parte, su hermano, Andrés Penella ha destacado en el ámbito musical. Graduado del prestigioso Berklee College of Music, ha trabajado como compositor y orquestador en proyectos internacionales, incluyendo la película de Disney "The Last Warrior", la cinta "The Black Demon" y la telenovela "La jefa del campeón".

Su talento ha sido reconocido con premios, como el galardón a Mejor Composición Original en los Premios Metropolitanos de Teatro por su trabajo en "Un tranvía llamado deseo", dentro del programa "The Culture Code".

UNA HERENCIA QUE SIGUE VIVA

Aunque el apellido Gómez Bolaños está inevitablemente ligado a la comedia mexicana y a la historia de la televisión, los nietos de Chespirito han sabido construir caminos propios dentro del entretenimiento, cada uno desde su trinchera creativa. Así, el legado artístico del creador de El Chavo del 8 sigue presente, pero bajo nuevas voces, rostros y partituras.