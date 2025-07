Canción de Christian Nodal que se tatuó Angela Aguilar fue escrita por otro compositor | VIDEO

Una nueva controversia ha empezado a tomar fuerza en las redes sociales luego de que el compositor Gera Demara publicara un video en TikTok donde sugiere haber sido engañado por un artista reconocido.

Aunque no mencionó nombres directamente, los usuarios no tardaron en especular que se refería a Christian Nodal, especialmente por la posible relación con la canción "Amé", la misma que Ángela Aguilar se tatuó y que muchos atribuían erróneamente a Nodal.

EL VIDEO QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

En el clip viral, Gera Demara aparece con un filtro de payaso mientras explica una situación que, según él, fue una gran decepción.

En la descripción del video escribe: "Yo cuando un artista grande me promete grabar un dueto a cambio de una canción mía, saca mi canción y se hace p* con el dueto". También añade: "No da la cara".

Los internautas comenzaron a atar cabos rápidamente. Algunos comentarios insinuaban que Gera habría confiado en alguien con una reputación cuestionable, haciendo referencia al pasado sentimental de Nodal. Otros, en tono de apoyo, le pidieron que grabara su propia versión para "hacerle justicia".

El periodista Javier Ceriani abordó el tema en su canal de YouTube el pasado 10 de julio. Aunque no dio nombres, sí mencionó que un reconocido artista no había cumplido un acuerdo con un compositor, dejando entrever que Nodal podría ser el involucrado.

Además, Ceriani mostró varios comentarios donde los fans mencionan directamente a Nodal como el posible responsable.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ RE ALMENTE "AMÉ"?

Una de las piezas clave de este conflicto es la autoría de la canción "Amé", que Ángela Aguilar decidió tatuarse, generando un revuelo mediático. Según los créditos oficiales en Spotify, los verdaderos autores del tema son Gerardo Demara Plasencia (nombre completo de Gera Demara) y Gustavo Vázquez Espinoza.

Esta revelación sorprendió a muchos, ya que existía la percepción de que era una creación de Christian Nodal.

Además, un comentario de una usuaria en TikTok que decía: "No inventes, esa canción creí que era de Nodal, está hermosa, pero tú no te dejes. Recupera lo que es tuyo" recibió un "me gusta" de parte de Gera, alimentando aún más las sospechas.

SIN RESPUESTA OFICIAL DE NODAL

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su equipo han dado declaraciones sobre esta situación. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes sociales y los seguidores de Gera Demara piden que se le reconozca el crédito que merece por la canción.

El silencio de los involucrados y la viralidad del caso prometen seguir alimentando la conversación en los próximos días.