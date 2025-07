¡Y sigue la mata dando! Anna Ferro acusa de acoso a Ingrid Coronado

Los problemas entre la viuda y la exesposa de Fernando del Solar parecen no tener fin, pues recientemente, Anna Ferro dio a conocer que en los últimos meses han pasado cosas con Ingrid Coronado, a quien señaló de acoso, ya que se metió al edificio donde vive a escondidas.

Y es que durante una entrevista que concedió la viuda de Del Solar para el programa de televisión De primera mano, contó que se dio cuenta de lo que estaba pasando con la exconductora de Venga la alegría a través de las cámaras de seguridad de su casa.

"Tuve una persecución bien ´bonita´ en marzo por parte de la contraparte (Ingrid). Sí fue de terror, como de Ripley", dijo Anna Ferro.

No obstante, parece que no es la primera ocasión que esto sucede, pues Ingrid iba acompañada de otras personas, quienes a primeras horas del día se metieron al edificio donde vive y no se identificaron.

"Fue muy extraño y turbio porque ella no estaba registrada ni nada, entonces fue un acoso terrible. Tengo cámaras y vi absolutamente todo".

Anna Ferro explicó que su hija es quien más ha resentido ese acoso, ya que ha sufrido de periodos de ansiedad que la han llevado a recurrir a terapia.

Finalmente, expuso que son situaciones muy fuertes que también vive su hija, menor de edad, ya que se abruma y le resulta difícil bajar ese estrés y ansiedad, puntualizó la viuda de Fernando del Solar.