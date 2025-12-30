Mariah Carey acumula 22 semanas en el número uno de Billboard Hot 100 con "All I Want for Christmas Is You"

Mariah Carey volvió a hacer historia al ampliar su propio récord de permanencia en el primer lugar del Billboard Hot 100 gracias a su clásico navideño "All I Want for Christmas Is You" , que ya acumula 22 semanas en el número uno y continúa dominando las listas de Estados Unidos cada temporada festiva.

El tema, lanzado originalmente en 1994, ha figurado en los rankings estadounidenses durante 22 años distintos, una marca sin precedentes.

De acuerdo con datos de Luminate, citados por la revista Billboard, la canción registró 70.6 millones de reproducciones en streaming y 5 mil descargas vendidas en EE.UU. solo entre el 19 y el 25 de diciembre.

Tres semanas antes, Carey ya había superado el récord histórico que compartían "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey y "Old Town Road" de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus, ambos con 19 semanas en la cima del Hot 100. Cabe destacar que ocho de esos 22 años (de 2019 a 2026) corresponden al regreso recurrente del villancico navideño a lo más alto de la lista.

En paralelo, "All I Want for Christmas Is You" lidera el Billboard Holiday 100 con 71 semanas en el primer lugar, de las 79 semanas totales desde que se creó la lista en 2011, consolidándose como la canción navideña más dominante de la historia.

DESESTIMAN DEMANDA POR DERECHOS DE AUTOR

En noviembre de 2023, Mariah Carey enfrentó una demanda por presunta infracción de derechos de autor. Los demandantes, Andy Stone y Troy Powers, alegaban que el tema copiaba elementos de una canción homónima publicada en 1989 por la banda Vince Vance & the Valiants.



Sin embargo, el 23 de diciembre de 2025, un juez federal desestimó la demanda y ordenó a los demandantes pagar más de 92 mil dólares en costos legales.