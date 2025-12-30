Nuevo teaser de 'Avengers: Doomsday': Chris Hemsworth regresa como Thor

Marvel Studios volvió a sacudir a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con el lanzamiento de un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de los próximos años.

El adelanto confirmó oficialmente el regreso de Chris Hemsworth como Thor, personaje que se ha convertido en uno de los pilares de la franquicia y cuya presencia eleva aún más las expectativas rumbo al estreno.

NUEVO TRÁILER DE PROTAGONIZADO POR CHRIS HEMSWORTH

El nuevo tráiler revelado a través de redes sociales llega apenas una semana después de que Marvel sorprendiera al público al confirmar el retorno de Steve Rogers como Capitán América, lo que dejó claro que Avengers: Doomsday apostará fuerte por la nostalgia, el legado y los personajes icónicos que marcaron una era en el MCU. Con estos movimientos, el estudio busca consolidar una nueva etapa que conecte el pasado con el futuro de la saga.

En el nuevo tráiler, de poco más de un minuto, Thor aparece en una faceta introspectiva y emocional. El Dios del Trueno es visto rezando a su padre, Odín, en medio de un bosque, en una escena cargada de simbolismo. Durante su oración, le pide la fuerza necesaria para enfrentar a un enemigo más y poder regresar a casa, no como un guerrero, sino como alguien capaz de proteger y enseñar.

Uno de los aspectos más comentados en redes sociales ha sido el look de Thor, quien aparece con el cabello corto, evocando directamente su imagen en Thor: Ragnarok. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, que interpretan el guiño como una posible conexión con etapas clave del personaje y su evolución dentro del MCU.

En el nuevo adelanto se puede ver a un Thor en un tono más humano y vulnerable del héroe. En sus palabras, habla del honor, el deber y la guerra, pero también de algo que nunca buscó: un niño y una vida que proteger. Esta reflexión apunta a que Avengers: Doomsday no solo se centrará en grandes batallas, sino también en las pérdidas, decisiones y responsabilidades personales de los héroes.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ AVENGERS: DOOMSDAY?

El teaser también confirmó la fecha de estreno de Avengers: Doomsday, programada para el 18 de diciembre de 2026 a nivel internacional, mientras que en México la cinta llegará un día antes, el 17 de diciembre, de acuerdo con lo anunciado por Marvel.

Con ello, el estudio vuelve a apostar por el cierre de año como una ventana estratégica para el lanzamiento de su nueva gran producción, tal como lo hizo con entregas clave del MCU en el pasado.