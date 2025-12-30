¿Cuánto cuestan los boletos para Molotov en CDMX? Detalles del concierto en el Palacio de los Deportes este 31 de enero

La banda mexicana de rock Molotov se prepara para encender el escenario del Palacio de los Deportes con un concierto que promete ser uno de los más potentes de la temporada, además de celebrar su 30 aniversario.
La cita es el próximo 31 de enero de 2026, una fecha ideal para arrancar el año con guitarras distorsionadas, letras sin filtros y la energía que ha convertido a Molotov en un referente indiscutible del rock en español.
Desde su formación en 1995, Molotov ha construido una carrera marcada por la irreverencia, la crítica social y una fusión explosiva de géneros como el rap, el punk y el funk.
Su música no solo ha acompañado a varias generaciones, también ha servido como un altavoz de inconformidad y protesta, algo que sigue plenamente vigente. Por eso, este concierto no será un simple repaso de éxitos, sino una celebración de casi tres décadas de trayectoria.
Para esta noche especial en la Ciudad de México, se espera un repertorio cargado de clásicos que el público corea de principio a fin. Temas como "Gimme tha Power", "Frijolero", "Here We Kum" y "Voto Latino" apuntan a ser infaltables, junto con canciones más recientes que demuestran que la banda sigue tan activa y provocadora como siempre.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA MOLOTOV EN CDMX ESTE 31 DE DICIEMBRE?
Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster. Los precios varían según la zona y permiten opciones para distintos presupuestos:
- Pista - $1,647.00
- Zona B - $2,158.25 y $1,769.00
- Zona C - $1,655.50 y $1,403.00
- Zona D - $973.50 y $854.00
- Zona E - $604.00 y $549.00
Para el concierto del 31 de enero de 2026, aún hay buena disponibilidad en zonas como Pista y las secciones B, C, D y E, con precios que van aproximadamente de $558 a $1,798 pesos por persona, por lo que es buen momento para asegurar lugar.
Aunque el setlist oficial no ha sido confirmado, se prevé que Molotov interprete un repertorio similar al presentado en la Feria del Alfeñique 2025, con canciones como "Parásito", "Chinga tu madre", "Molotov Cocktail Party", "Más vale cholo", "Mátate Teté" y "Rastaman-dita", además de algunos covers y sorpresas.
El concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes pinta para ser una noche intensa, directa y sin concesiones. Rock fuerte, mensajes claros y un público entregado: justo lo que se necesita para arrancar el 2026 con el volumen al máximo.