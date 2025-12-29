  • 24° C
Farándula

"La temporada es buena", de "Los Jefes de Jefes", destaca valores como la paz y el amor en contraste con la vida urbana

Dic. 29, 2025
Esta es la canción de Los Tigres del Norte que manifiesta abundancia

Los Tigres del Norte, conocidos como los "Jefes de Jefes", han construido un repertorio capaz de acompañar cada etapa de la vida, y la temporada decembrina no es la excepción. Con "La temporada es buena", la agrupación ofrece una reflexión sobre la abundancia que va más allá del dinero y se centra en valores como la paz, el amor y la vida sencilla, justo en el cierre del año.

La canción contrasta la vida en el campo con la rutina urbana. A través de su letra, Los Tigres del Norte resaltan que la felicidad no está en las apariencias ni en el consumo, sino en lo esencial: la naturaleza, el aire limpio y la tranquilidad de una vida sin prisas. El mensaje conecta especialmente durante Navidad y Año Nuevo, cuando el balance personal cobra mayor significado.

El tema fue grabado en 1997 e incluido en el disco Así como tú, una de las producciones más representativas del grupo originario de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa. Con el paso del tiempo, "La temporada es buena" se ha convertido en una canción recurrente en fechas decembrinas por su mensaje vigente y su tono reflexivo.

Para los seguidores de la banda, esta pieza es una invitación a valorar lo que realmente importa y a manifestar buenos deseos para el año que inicia, sin pretensiones ni excesos. Una filosofía de vida sencilla que sigue vigente décadas después de su lanzamiento.

En paralelo, Los Tigres del Norte ya alistan un 2026 con múltiples presentaciones en México, Estados Unidos y países como Colombia, donde mantienen una sólida base de seguidores y continúan demostrando su vigencia en la música regional mexicana.

Letra completa de "La temporada es buena"

Que triste Diciembre está pasando,
Oí que comentaron dos gentes de ciudad
Pues vieron humilde mi vestuario,
Pensaron que los pobres no tienen Navidad
Les dije, yo vivo aquí en el campo
Y me provoca el llanto, el humo en la ciudad
El aire lo siento diferente,
Prefiero la provincia, vivir al natural

Si señor, la temporada es buena,
Yo gozo todo el año, no solo en Navidad
Yo tengo aquí en el campo, un árbol de a deveras,
Tú tienes en tu casa, un pino artificial,
Mi árbol me lo alumbran, la luna y las estrellas
Y tú las lucecitas, las tienes que comprar

Después les comenté que los regalos,
De Año Nuevo y Reyes, nos dan felicidad
Nomás hay que cuidarse de la gente,
Que a veces nos regala, para pedirnos más
Dijeron que, qué filosofía, para un señor de campo
Para un señor de edad,
La vida te enseña muchas cosas,
Que nunca las aprendes, en la Universidad

Si señor, la temporada es buena,
Yo gozo todo el año, no solo en Navidad
Yo tengo aquí en el campo, un árbol de a deveras,
Tú tienes en tu casa, un pino artificial,
Mi árbol me lo alumbran, la luna y las estrellas
Y tú las lucecitas, las tienes que comprar

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

