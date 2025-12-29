"Solo así revive tu carrera": Eugenio Derbez ilusiona con el regreso de ´La Familia P. Luche´ y provoca enojo entre fans

Eugenio Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras jugar con la nostalgia de millones de mexicanos. Tras el Día de los Santos Inocentes, el actor y productor publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como el anuncio oficial del regreso de La Familia P. Luche, una de las series más exitosas y recordadas de la televisión mexicana. Sin embargo, la ilusión duró poco y la broma terminó por dividir a la audiencia.

El pasado 28 de diciembre, Derbez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió la esperanza de los seguidores de la excéntrica familia.

EUGENIO DERBEZ ILUSIONA CON EL REGRESO DE ´LA FAMILIA P. LUCHE

"Prepárense, porque este regreso estará de P. Luche... Inocentes palomitas que se dejaron engañar. Saben que los quiero, pero hoy no se puede creer todo lo que ven. ¡Feliz Día de los Inocentes!", escribió el comediante.

La publicación acumuló en pocas horas más de cien mil reacciones y miles de comentarios. Entre ellos destacaron expresiones cargadas de emoción como "Ludovicooo", "Con eso no se juega", "Jugaste con mis sentimientos" y "Oremos para que se haga realidad".

Incluso figuras del elenco origal de la serie como Consuelo Duval y Luis Manuel Avila reaccionaron con emojis de tristeza y lágrimas, reflejando el impacto emocional que el falso anuncio generó tanto en colegas como en fans.

"SOLO ASÍ REVIVE TU CARRERA"

Aunque algunos usuarios celebraron el ingenio de la broma, una parte importante del público expresó su molestia. En redes sociales surgieron comentarios críticos que señalaron que Derbez recurre a la nostalgia para mantenerse vigente: "Solo así revive tu carrera", escribieron algunos internautas, en referencia a la ausencia de proyectos recientes con un impacto similar al de La Familia P. Luche.

Otros mensajes apuntaron directamente al uso del humor en una fecha sensible para los seguidores: "Eso no se hace, nos ilusionaste" y "Ya fue mucho tiempo, mejor que sí regrese".

¿PODRÍA REGRESAR LA FA FAMILIA P. LUCHE?

Más allá de la broma, el regreso de La Familia P. Luche enfrenta un obstáculo de fondo: la disputa legal entre Eugenio Derbez y Televisa. Desde hace años, el actor sostiene un conflicto con la televisora, actual dueña del nombre de la franquicia.

Derbez asegura ser el creador y propietario intelectual de los personajes, mientras que Televisa mantiene los derechos del título, lo que impide el desarrollo de nuevas temporadas o películas sin su autorización.

Entre los puntos centrales del conflicto destacan la propiedad intelectual de los personajes, el control del nombre de la franquicia y una negociación fallida que mantiene congelado cualquier proyecto relacionado con La Familia P. Luche. Mientras tanto, la broma de Derbez dejó claro que, aunque el regreso no es una realidad, la serie sigue viva en la memoria de los seguidores.