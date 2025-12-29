Rosca de Reyes de Stranger Things 2026: Dónde comprar y precio en la CDMX

Inspirada en el universo de Stranger Things llega aCDMX con una de las Roscas más virales y comentadas de la temporada. Esta edición especial promete romper con la tradición y transformar el Día de Reyes en una experiencia completamente fuera de este mundo, ideal para quienes crecieron con la serie y buscan algo distinto para compartir en familia o con amigos.

La Rosca de Reyes de Stranger Things combina sabor, nostalgia y colección en cada rebanada. No se trata solo de un pan, sino de una propuesta que convierte el ritual de partir la rosca en un momento temático, donde cada detalle remite al Upside Down y a los personajes más icónicos de la historia.

ROSCA DE REYES DE STRANGER THINGS 2026

Esta rosca está pensada para reuniones grandes y amantes de los coleccionables, ya que rinde de 12 a 14 personas y cuenta con una decoración especial que incluye ocho galletas temáticas. Además, en su interior esconde seis mini muñecos coleccionables de personajes de Stranger Things, lo que la convierte en una pieza atractiva tanto para compartir como para conservar.

Cada elemento fue diseñado con guiños al universo de la serie, haciendo que partirla sea parte del espectáculo y no solo una tradición más del 6 de enero.

DÓNDE COMPRAR Y PRECIO EN LA CDMX

Esta llamativa creación es obra de Ritual Panadería, un emprendimiento ubicado en Iztapalapa que ha ganado reconocimiento en la ciudad por su creatividad, diseño y sabor en propuestas especiales.

La Rosca de Reyes de Stranger Things tiene un precio de 650 pesos y solo se vende bajo pedido, ya que la producción será limitada. Para apartarla, es necesario dejar 50 por ciento de anticipo, mientras que el resto se liquida el día de la entrega.

Las personas interesadas pueden hacer su pedido directamente con Ritual Panadería al 55 6182 0124.

Las entregas comenzarán a partir del 3 de enero, con opción de recogerla de manera personal o mediante aplicaciones de reparto.

Con esta propuesta, el Día de Reyes se transforma en una experiencia distinta, donde cada rebanada se siente como cruzar al Upside Down y celebrar la tradición con un toque pop que ya se perfila como uno de los favoritos de la temporada en la CDMX.