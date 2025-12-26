Stranger Things Experiencia Inmersiva: Cómo visitar el Upside Down en la Ciudad de México en 2026

La Ciudad de México se prepara para recibir en 2026 una de las experiencias inmersivas más esperadas por los fans de las series: Stranger Things: The Experience, un evento que permitirá a los asistentes adentrarse en el universo de Hawkins, interactuar con sus personajes y formar parte de una historia inédita creada especialmente para este formato. Esa fantasía que durante años solo existió en la pantalla se convertirá en una experiencia real para los fanáticos mexicanos de Stranger Things.

La experiencia ha sido diseñada para que el visitante deje de ser espectador y se convierta en el protagonista de un episodio inédito del universo de Netflix, en un recorrido donde el suspenso, la nostalgia ochentera y la interacción directa marcarán cada paso.

STRANGER THINGS EXPERIENCIA INMERSIVA

La travesía inicia en uno de los escenarios más emblemáticos de la serie: el laboratorio de Hawkins, que abre nuevamente sus puertas bajo el pretexto de un inquietante "estudio del sueño". Como voluntario del experimento, el público se adentra en un recorrido interactivo lleno de giros inesperados, donde nada sale según lo planeado.

Durante la experiencia, los asistentes forman parte de una historia exclusiva de Stranger Things, escrita especialmente para este formato inmersivo. A lo largo del camino, podrán interactuar con actores en vivo, quienes encarnan a científicos y personajes clave, intensificando la sensación de estar dentro de la trama.

El recorrido destaca por sus efectos especiales de alto impacto, culminando en un espectacular final en formato 4D, que combina sonido, movimiento y estímulos sensoriales para recrear la amenaza del Upside Down y el enfrentamiento contra Vecna.

MIX-TAPE: UN VIAJE DIRECTO A LOS AÑOS 80

Tras sobrevivir a la aventura en Hawkins, la experiencia continúa en Mix-Tape, un espacio vibrante y lleno de luces neón que transporta a los visitantes directamente a la estética de los años 80.

En Mix-Tape, el público podrá disfrutar de comida y bebidas temáticas, adquirir mercancía exclusiva de Stranger Things disponible únicamente en la experiencia y tomarse fotografías en sets inspirados en la serie, ideales para redes sociales.

Además, los asistentes podrán recorrer tiendas retro y locaciones icónicas del universo de Hawkins, como Scoops Ahoy y el Palace Arcade, recreadas con gran nivel de detalle para completar la inmersión.

HORARIO Y BOLETOS DE LA EXPERIENCIA

La experiencia inmersiva estará disponible a partir de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Del 13 de diciembre al 11 de enero abrirá todos los días, de 10:00 a 21:00 horas, con horarios especiales los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1, 5 y 6 de enero.

El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos y se llevará a cabo en EXPO REFORMA, ubicada en Avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Está recomendada para mayores de 12 años; menores de esa edad deberán ingresar acompañados por un adulto. El recinto cuenta con acceso para personas con discapacidad.

Los boletos tienen un costo de 616 pesos en entrada general y 1,120 pesos en modalidad premium, que incluye acceso prioritario y un paquete de regalo.

Con su llegada a la Ciudad de México en 2026, Stranger Things: The Experience se perfila como uno de los eventos de entretenimiento más esperados del año, no solo para los seguidores de la serie, sino también para quienes buscan propuestas culturales innovadoras que mezclen narrativa, tecnología y espectáculo en vivo.