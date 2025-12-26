Daniel Curtis Lee revela frustrante episodio tras intentar apoyar a Tylor Chase exestrella de Nickelodeon

La difícil realidad que enfrentan algunas exestrellas infantiles volvió a quedar expuesta en plena temporada decembrina. Tylor Chase, quien alcanzó la fama en producciones de Nickelodeon, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que un intento por brindarle ayuda terminara de manera inesperada y con consecuencias lamentables.

Daniel Curtis Lee, actor conocido por interpretar a Simón en “Manual de supervivencia escolar de Ned”, reveló que el intento por ayudar a su excompañero Tylor Chase no tuvo el desenlace esperado y dejó al descubierto la compleja situación que enfrenta el exactor infantil, quien actualmente vive en situación de calle.

DANIEL CURTIS LEE REVELA FRUSTRANTE EPISODIO TRAS INTENTAR APOYAR A TYLOR CHASE

A través de un video publicado en TikTok el pasado 25 de diciembre, Curtis Lee informó que horas después de haber hospedado a Chase en un motel de Los Ángeles, fue contactado por la administración del lugar para reportarle diversos destrozos en la habitación.

De acuerdo con el actor, la puerta fue dejada abierta, el microondas apareció dentro de la tina y el refrigerador fue encontrado volteado, situación que generó molestia en el personal del establecimiento y derivó en la salida anticipada de Chase.

“Conseguimos refugio para Tyler. Todos estaban felices… pero no fue así”, relató Daniel visiblemente afectado. El actor reconoció sentirse devastado por lo ocurrido y admitió que, pese a las advertencias de la familia de Chase sobre intentos fallidos previos para hospedarlo, decidió confiar en que esta vez la situación sería distinta.

Curtis Lee también aprovechó su testimonio para lanzar una dura crítica contra los sistemas de apoyo social en California, los cuales aseguró son ineficientes y difíciles de acceder para personas que enfrentan problemas de salud mental y adicciones. “No entiendo cómo puede existir un sistema así, donde se supone que hay ayuda, pero en realidad es casi imposible obtenerla”, cuestionó.

El actor no ha sido el único en intentar brindar apoyo a Tylor Chase. Shaun Weiss, recordado por su participación en “Mighty Ducks”, le ofreció una habitación en un centro de rehabilitación; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el exactor de Nickelodeon.

Cabe recordar que, días antes de Navidad, Daniel Curtis Lee visitó a Chase y logró resguardarlo temporalmente en un hotel, además de llegar a un acuerdo con una cadena de pizzas para proporcionarle alimentos durante algunos días. No obstante, el propio actor advirtió que este apoyo también llegará a su fin en breve.

“Por favor, no lo abandonen. Pronto se quedará sin comida”, pidió Curtis Lee, al tiempo que reconoció sentirse rebasado por una situación que, dijo, va más allá de la ayuda individual y refleja una crisis más profunda de atención a personas vulnerables.

La historia de Tylor Chase vuelve a poner sobre la mesa la dura realidad que enfrentan varias exestrellas infantiles, así como las limitaciones de los esfuerzos personales frente a problemas estructurales que siguen sin resolverse.