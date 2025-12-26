Muere Perry Bamonte, emblemático guitarrista de The Cure, a los 65 años

Este viernes 26 de diciembre, la escena del rock británico atraviesa un momento de duelo tras confirmarse la muerte de Perry Bamonte, guitarrista de la emblemática banda The Cure, a los 65 años de edad.

La lamentable noticia fue dada a conocer a través del sitio oficial del grupo, donde se informó que el músico falleció tras una breve enfermedad que enfrentó en casa durante la temporada navideña:

"Con enorme tristeza, confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero Perry Bamonte", señaló la banda en un mensaje oficial. En el comunicado, The Cure lo describió como una persona callada, intensa, intuitiva y profundamente creativa, subrayando que su presencia fue una parte cálida y vital en la historia del grupo.

TRAYECTORIA DE PERRY BAMONTE

La relación de Perry Bamonte con The Cure comenzó a mediados de los años ochenta. Entre 1984 y 1989, su labor consistía en "cuidar a la banda", acompañándolos y apoyándolos en distintos procesos logísticos y creativos. Su cercanía, talento y sensibilidad musical lo llevaron a convertirse en miembro oficial en 1990.

A partir de ese momento, Bamonte se desempeñó como guitarrista, bajista de seis cuerdas y tecladista, dejando una huella clara en álbumes clave como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure.

Bamonte fue una figura fundamental tanto en el estudio como en el escenario. A lo largo de su carrera con The Cure, participó en más de 400 conciertos durante 14 años, ayudando a consolidar el sonido melancólico y atmosférico que caracteriza a la agrupación.

Su versatilidad instrumental enriqueció las capas sonoras del grupo, aportando profundidad y matices que marcaron una era dentro de la discografía de la banda.

Además de su trabajo en estudio, fue un elemento esencial en las giras internacionales, consolidándose como una presencia constante y confiable en el escenario.

ENFERMEDAD, SALIDA Y REGRESO A THE CURE

Tras su salida en 2005, el músico se mantuvo ligado al universo creativo de la banda y, años más tarde, protagonizó uno de los regresos más celebrados por los fans.

En 2022, Perry Bamonte se reintegró al quinteto británico para una gira europea de 10 semanas junto a The Twilight Sad, sumando cerca de 90 conciertos adicionales.

Esta etapa culminó con tres fechas memorables en el SSE Arena de Wembley, en Londres, y con su última aparición en The Show of a Lost World, transmitido el 12 de noviembre del año pasado ante más de un millón de espectadores.

La muerte de Perry Bamonte representa una pérdida significativa para The Cure y para el rock alternativo. Su legado permanece en cada disco, en cada concierto y en la memoria de los seguidores que encontraron en su música una forma honesta y profunda de sentir el mundo.