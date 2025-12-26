“Han sido días muy difíciles”: Yolanda Andrade reaparece en redes y revela la enfermedad que padece

Luego de semanas marcadas por la incertidumbre, la especulación y versiones no confirmadas sobre su estado de salud e incluso sobre su vida personal, Yolanda Andrade reapareció públicamente este viernes 26 de diciembre para hablar con franqueza sobre la enfermedad que enfrenta.

La conductora y actriz mexicana utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a su público, en el que no solo desmintió los rumores que circularon en días recientes, sino que también reveló por primera vez el diagnóstico médico que ha cambiado radicalmente su vida.

YOLANDA ANDRADE CONFIRMA ENFERMEDAD

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Andrade habló con visible esfuerzo y a un ritmo pausado, reconociendo que atraviesa uno de los periodos más difíciles de su vida.

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, expresó la presentadora, quien desde hace meses había generado preocupación por sus recurrentes ausencias y problemas de salud.

La conductora aceptó que 2025 ha sido un año especialmente duro, no solo para ella, sino también para su familia y las personas cercanas que la acompañan en este proceso. Explicó que decidió compartir su situación debido a la cantidad de personas que, como ella, viven con esta enfermedad degenerativa. “Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora, que tiene esta enfermedad degenerativa y muy triste”, comentó.

Andrade detalló que la enfermedad se manifiesta de forma irregular. “Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar; es una fatiga crónica, son muchas cosas”, explicó, describiendo el impacto físico y emocional que enfrenta día a día.

Fue desde agosto pasado cuando la actriz dio a conocer que los médicos finalmente habían identificado la afección que padecía. En una entrevista previa con Telediario, Yolanda señaló que cuenta con dos diagnósticos médicos, ambos sin cura. “Conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero, pues, eso lo decide Dios”, dijo entonces. Aunque ya había mencionado que se trataba de una enfermedad degenerativa, hasta ahora no había revelado que se trata de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

¿QUÉ ES ELA?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida progresiva del control muscular. La institución médica precisa que la causa exacta aún se desconoce y que solo en un pequeño porcentaje de casos es hereditaria.

En el mismo mensaje, Yolanda Andrade reveló que recientemente estuvo hospitalizada, aunque no pudo permanecer internada por mucho tiempo. “Me tuvieron que sacar porque… me pusieron este catéter nuevo, porque mis venitas ya no podían más”, explicó. Actualmente, recibe medicación a través de un catéter y cuenta con el apoyo constante de su hermano Rolando, quien la asiste como enfermero.

Pese a la gravedad de su estado de salud, la conductora aseguró sentirse emocionalmente tranquila y agradecida, especialmente en esta época decembrina. Dijo estar “feliz” por la visita de toda su familia, quienes la han acompañado en estos días complicados.