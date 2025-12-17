Yolanda Andrade envía mensaje desde el hospital: ¿cuál es la situación actual de la conductora de televisión?

La conductora de televisión Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre sus seguidores y el medio del espectáculo. Aunque su estado de salud ha sido motivo de especulación, personas cercanas a la presentadora han aclarado que se encuentra estable y bajo observación médica.

HOSPITALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Yolanda Andrade ingresó a un centro médico especializado tras presentar una nueva complicación de salud. La conductora ha enfrentado en los últimos años un proceso médico complejo, derivado de un aneurisma cerebral y enfermedades degenerativas que han afectado su calidad de vida.

De acuerdo con información proporcionada por su entorno familiar, la presentadora no se encuentra en terapia intensiva, contrario a los rumores que circularon en redes sociales.

CONFIRMAN QUE SU ESTADO ES ESTABLE

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó que, tras hablar directamente con Marilé Andrade, hermana de Yolanda, se confirmó que la conductora permanece estable y en proceso de recuperación.

"Está hospitalizada, pero no está en terapia intensiva. Se está recuperando bien", señaló el comunicador, descartando versiones alarmistas sobre su estado de salud.

EL MENSAJE QUE YOLANDA ANDRADE ENVIÓ DESDE EL HOSPITAL

Jorge Carbajal, periodista y amigo cercano de la conductora, reveló que Yolanda Andrade le envió un mensaje de audio desde el hospital. Aunque decidió no reproducirlo públicamente, explicó que la presentadora se escucha muy cansada y débil.

Según Carbajal, Yolanda quiso agradecer las muestras de cariño, las oraciones y el apoyo que ha recibido en estos días difíciles. "Nos mandó a decir gracias de todo corazón por las oraciones y la buena vibra", comentó.

UN MOMENTO EMOCIONALMENTE COMPLICADO

Además del desgaste físico, Yolanda Andrade atraviesa un momento emocional complejo. Jorge Carbajal explicó que la conductora se siente triste y desesperada debido a las noches difíciles en el hospital, los constantes estudios médicos y la falta de descanso.

El periodista pidió a la audiencia mantener pensamientos positivos y continuar enviando mensajes de apoyo a la presentadora.

EL DETERIORO DE LA SALUD DE YOLANDA ANDRADE

La salud de Yolanda Andrade ha presentado altibajos importantes en los últimos años:

En 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral , lo que provocó dificultades para hablar, caminar y sensibilidad a la luz.

, lo que provocó dificultades para hablar, caminar y sensibilidad a la luz. A finales de 2024 tuvo una recaída que la obligó a ausentarse del programa Montse & Joe.

En marzo de 2025 se habló públicamente de un posible diagnóstico de esclerosis múltiple , aunque ella no lo confirmó en ese momento.

, aunque ella no lo confirmó en ese momento. En agosto de 2025, la conductora informó que fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas incurables.

incurables. En los últimos meses, habló abiertamente sobre la depresión que ha enfrentado y los pronósticos médicos que la llevaron a reflexionar sobre su futuro.

El 15 de diciembre de 2025 fue hospitalizada nuevamente tras una recaída, reportándose su estado como delicado.

REGRESA EL APOYO DEL PÚBLICO

A pesar del complicado panorama, Yolanda Andrade ha recibido una fuerte ola de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del medio artístico, quienes se han unido en mensajes de aliento y solidaridad.

Por ahora, la conductora permanece bajo supervisión médica, mientras su entorno cercano pide respeto, paciencia y buenas energías durante este proceso de recuperación.