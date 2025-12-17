Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo tras destronar al Canelo y cerrar una carrera histórica

Apenas tres meses después de haber sorprendido al mundo del boxeo al destronar a Saúl Canelo Álvarez como campeón indiscutido del peso supermediano en Las Vegas, Terence Bud Crawford anunció oficialmente su retiro del pugilismo profesional, una decisión que marca el final de una de las trayectorias más dominantes en la era moderna del deporte de los puños.

El estadounidense, de 38 años y con una carrera invicta, dio a conocer su determinación a través de un video publicado en sus redes sociales, donde dejó claro que su salida no obedece al desgaste físico ni a la falta de retos, sino a una elección personal tras haber alcanzado la cima del boxeo mundial.

TERENCE CRAWFORD ANUNCIA SU RETIRO DEL BOXEO

"Me alejo de la competencia, no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado una batalla diferente. Esa en la que te retiras en tus propios términos. Esto no es una despedida. Es solo el final de una lucha y el comienzo de otra", expresó Crawford en su mensaje.

La noticia impacta directamente en el panorama del boxeo mexicano, ya que el entorno de Canelo Álvarez había planteado la posibilidad de buscar una revancha en 2026. Incluso, Crawford había sido despojado del título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo por no cubrir las cuotas correspondientes de sus últimos combates, lo que mantenía abierta la puerta para un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, el anuncio de su retiro cambia por completo ese escenario.

CARRERA DE TERENCE CRAWFORD

Terence Crawford debutó como profesional en 2008 y construyó una carrera impecable: 42 victorias sin derrota, 31 de ellas por nocaut y 11 por decisión. A lo largo de su trayectoria se consolidó como uno de los boxeadores más completos y versátiles de su generación, dominando rivales en múltiples divisiones.

Su legado lo coloca entre los mejores boxeadores del siglo. Crawford se retira como el único peleador en la era de los cuatro cinturones en haber sido campeón indiscutido en tres categorías de peso: superligero (140 libras), welter (147) y supermediano (168), hazaña que selló con su triunfo por decisión unánime sobre Canelo Álvarez en septiembre.

Además, se unió a un grupo histórico integrado por Claressa Shields y Henry Armstrong como los únicos boxeadores en coronarse campeones indiscutidos en tres divisiones distintas. También figura como el sexto boxeador masculino en conquistar títulos mundiales en cinco categorías de peso, junto a leyendas como Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr., Sugar Ray Leonard y Thomas Hearns.

Durante su carrera, Crawford ostentó 18 campeonatos mundiales en cinco divisiones y mantuvo un récord perfecto de 20-0 en peleas de campeonato mundial. Al momento de su retiro, se despide como el número uno libra por libra del mundo en el ranking de ESPN, cerrando así una travesía brillante sobre el ring.