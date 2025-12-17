Mariah Carey hace historia otra vez: su himno navideño impone otro récord en Billboard

A más de tres décadas de su lanzamiento, el clásico navideño de Mariah Carey vuelve a demostrar que no conoce el paso del tiempo. “All I Want for Christmas Is You” alcanzó un nuevo logro histórico Billboard.

“All I Want for Christmas Is You” fue publicado originalmente en 1994 como parte del álbum Merry Christmas.

MARIAH CAREY IMPONE OTRO RÉCORD EN BILLBOARD

El villancico eterno de Mariah Carey logró sumar 20 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, convirtiéndose en la canción con el reinado más largo en los 67 años de existencia de la lista musical más influyente de Estados Unidos.

El logro consolida al tema como el villancico más exitoso de todos los tiempos y confirma su estatus como fenómeno cultural que se reactiva cada temporada decembrina. Con este nuevo récord, la canción superó marcas que parecían inalcanzables y dejó atrás a éxitos contemporáneos como “Old Town Road”, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, y “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey, que habían liderado el ranking durante 19 semanas.

De acuerdo con datos de Luminate, entre el 5 y el 11 de diciembre la canción registró 39.5 millones de reproducciones en streaming, además de 22.6 millones de impresiones en radio y alrededor de 3 mil descargas digitales en Estados Unidos, números que explican por qué el tema regresa cada año a la cima del ranking.

UN CLÁSICO QUE HIZO HISTORIA CON EL PASO DEL TIEMPO

Aunque desde su estreno se convirtió en una pieza indispensable de la temporada, su dominio absoluto en las listas llegó años después, impulsado por el crecimiento del streaming y el auge de las playlists navideñas.

Fue hasta 2017 cuando el tema logró entrar por primera vez al top 10 del Hot 100 y, en 2019, alcanzó finalmente el codiciado número uno durante la temporada decembrina. Desde entonces, la canción ha encabezado la lista durante siete temporadas navideñas consecutivas: en 2019 (tres semanas), 2020 (dos), 2021 (tres), 2022 (cuatro), 2023 (dos), 2024 (cuatro) y ahora en 2025, reafirmando su dominio absoluto.

MARIAH CAREY, CADA VEZ MÁS CERCA DE OTRO RÉCORD HISTÓRICO

Con este logro, Mariah Carey suma 19 canciones en el número uno del Billboard Hot 100, la mayor cantidad para una solista y a solo un tema de igualar el récord histórico de The Beatles. Además, la cantante se convirtió en la primera artista en liderar la lista en cuatro décadas distintas: los años 90, 2000, 2010 y 2020.

Así, mientras millones de personas repiten el villancico cada Navidad, “All I Want for Christmas Is You” sigue escribiendo su propia historia y confirma que, para Mariah Carey, diciembre siempre es sinónimo de éxito.