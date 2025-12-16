Jóvenes de la CDMX creen que Dua Lipa creo los tacos "caramelo" ¿Cuál es su verdadero origen?

on La visita de Dua Lipa a la Ciudad de México no solo dejó conciertos con localidades agotadas, también provocó un fenómeno viral que mezcló música pop y gastronomía mexicana. En redes sociales, varios jóvenes comenzaron a creer que la cantante había creado unos tacos conocidos como "caramelo", luego de que una taquería de la colonia Condesa cambiara temporalmente su nombre durante los días de sus presentaciones.

Lo que inició como una estrategia comercial terminó generando confusión, teorías y una intensa conversación digital.

EL ORIGEN DE "TAQUERÍA LA DUA"

Durante los conciertos que Dua Lipa ofreció los días 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, la taquería Los Caramelos, ubicada en avenida Michoacán 93, decidió modificar su identidad por unos días y presentarse como "Taquería La Dua".

La decisión estuvo inspirada en el conocido gusto de la artista por los tacos mexicanos. En visitas anteriores al país, se viralizó un video en el que se le ve llevando varias órdenes de tacos a su avión privado tras un concierto, lo que la convirtió en una figura cercana a la cultura gastronómica local.

El cambio de nombre no tuvo relación comercial ni colaboración oficial con la cantante.

UN AMBIENTE TEMÁTICO QUE ATRAJO A FANS

Durante este periodo, el local adoptó una decoración especial con imágenes de Dua Lipa, música relacionada con la artista y una figura de cartón tamaño real que se convirtió en punto obligado para fotografías.

El ambiente atrajo a decenas de seguidores, algunos de los cuales asumieron que el lugar había sido creado o avalado por la cantante, lo que contribuyó a la confusión.

EL RUMOR DE LOS TACOS CREADOS POR DUA LIPA

Uno de los rumores más extendidos fue la idea de que los tacos del menú eran recetas diseñadas por Dua Lipa. Incluso, algunos comensales pensaron que la artista estaba detrás del concepto culinario del restaurante.

No existe evidencia ni anuncio oficial que respalde esa versión. El homenaje fue temporal y no una iniciativa de la cantante.

¡Una orden con todo para llevar! Así sirven los tacos de la taquería 'La Dua'



La llegada de Dua Lipa a la CDMX para cerrar su Radical Optimism Tour desató la fiebre pop-gastronómica: nació La Dua, una taquería improvisada que reunió a cientos de fanáticos hambrientos de... pic.twitter.com/Ny9Jwd78me — Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 1, 2025

EL TACO "CARAMELO" Y LA CONFUSIÓN POR SU NOMBRE

El taco que más llamó la atención fue el llamado "caramelo". El nombre llevó a algunos clientes a pensar que se trataba de un taco dulce o con ingredientes azucarados.

Al probarlo, descubrieron que no tenía sabor dulce. En realidad, se trataba de un taco con carne y queso fundido en tortilla de harina, lo que llevó a muchos a preguntarse por el verdadero origen de su nombre.

EL VERDADERO ORIGEN DEL TACO CARAMELO

El taco caramelo es una preparación tradicional del estado de Sonora, especialmente de Hermosillo. Su nombre no se debe a ingredientes dulces, sino al efecto que produce el queso al dorarse y adherirse a la tortilla, creando una textura similar al caramelo derretido.

La receta clásica incluye tortilla de harina, carne asada, chile verde, frijoles refritos y queso fundido, acompañados de salsas y guarniciones al gusto. En la versión de la taquería de La Condesa, la carne fue adaptada a barbacoa, lo que dio lugar a una variante distinta a la tradicional.

REACCIONES DE LOS COMENSALES

La experiencia fue documentada por el canal de YouTube Proyecto Escolar, que entrevistó a varios clientes. Algunos llegaron con la expectativa de probar un taco dulce, mientras que otros creían que el platillo había sido inventado por la cantante.

Tras probarlo, la mayoría coincidió en que el sabor era agradable, aunque reconocieron que el nombre y la temática influyeron en su percepción inicial.

El costo también fue tema de conversación. Dos órdenes de tacos rondaban los 500 pesos, con tres piezas por orden. Al compararlo con los precios en Sonora, donde un taco caramelo puede costar alrededor de 130 pesos, la diferencia no resulta tan amplia, especialmente considerando la ubicación del local en la Ciudad de México.

UN FENÓMENO VIRAL ENTRE MÚSICA Y GASTRONOMÍA

La historia de Taquería La Dua dejó en evidencia cómo una estrategia creativa puede transformarse en un fenómeno viral y generar interpretaciones erróneas. Lejos de ser un platillo creado por Dua Lipa, el taco caramelo tiene raíces profundas en la cocina sonorense y una historia que va más allá de las tendencias en redes sociales.

El episodio demuestra cómo la cultura pop puede influir en la percepción gastronómica y detonar conversaciones inesperadas entre los comensales de la capital.