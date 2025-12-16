México se queda sin nominación internacional rumbo al Oscar 2026

Por séptimo año consecutivo, México quedó fuera de la contienda rumbo al Oscar. La película "No nos moverán", elegida como representante nacional, no logró avanzar a la short list de Película Internacional para la edición 2026 de los Premios de la Academia, informó este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La exclusión marca una nueva ausencia del cine mexicano en esta categoría, cuya última presencia exitosa se remonta a 2018 con "Roma", de Alfonso Cuarón, cinta que no solo fue nominada, sino que además obtuvo la estatuilla, consolidando un momento histórico para la cinematografía nacional.

La short list es una selección previa que realiza la Academia a partir de cerca de 100 películas enviadas por igual número de países. De esta lista reducida surgirán las nominadas finales, las cuales se darán a conocer a mediados de enero de 2026.

PELÍCULAS QUE SIGUEN EN LA CARRERA INTERNACIONAL

Las cintas que lograron acceder a la short list de Película Internacional son:

"Sound of Falling" (Alemania)

"Belén" (Argentina)

"El agente secreto" (Brasil)

"No Other Choice" (Corea del Sur)

"Sirat" (España)

"It Was Just an Accident" (Francia)

"Homebound" (India)

"The President´s Cake" (Irak)

"Kokuho" (Japón)

"All That´s Left of You" (Jordania)

"Sentimental Value" (Noruega)

"Palestine 36" (Palestina)

"Late Shift" (Suiza)

"Left-Handed Girl" (Taiwán)

"The Voice of Hind Rajab" (Túnez)

PRESENCIA MEXICANA EN OTRAS CATEGORÍAS

Aunque México quedó fuera en Película Internacional, el cine nacional mantiene presencia en otras áreas. "Frankenstein", de Guillermo del Toro, fue considerada en la short list de Casting, Fotografía, Maquillaje, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, compartiendo espacio con producciones de alto perfil como el fenómeno de "Sinners".

En el rubro musical, "Kpop Demon Hunters" aparece en la categoría de Canción Original con el tema "Golden", que compite directamente con "No Place Like Home" y "The Girl in the Bubble", interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande en "Wicked: For Good".

A la espera del anuncio de nominaciones oficiales, el panorama confirma un nuevo reto para el cine mexicano en su búsqueda por regresar a la élite del Oscar.